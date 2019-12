L’antibiotico naturale contro tosse e raffreddore

editato in: da

Il rimedio contro i malanni di stagione? La cosiddetta “bomba”! Un antibiotico naturale perfetto per contrastare tosse, raffreddore e dolori articolari.

Si tratta di un preparato a base di curcuma, zenzero, miele, limone e peperoncino, ingredienti ricchi di benefici per il corpo e con tante proprietà curative. Questa antica ricetta fa parte della tradizione ayurvedica, ma veniva utilizzato anche dalle nostre nonne per prevenire i piccoli e grandi problemi della stagione fredda.

Come si prepara? Basta mescolare insieme un cucchiaio di zenzero macinato e uno di curcuma. Aggiungete poi un cucchiaio e mezzo di miele ed un pizzico di peperoncino. Quando avrete ottenuto un composto omogeneo versate nella ciotola anche il succo di mezzo limone. Questo rimedio naturale è stato chiamato la Bomba non a caso, consente infatti di contrastare e curare tantissimi sintomi influenzali, come la tosse, il raffreddore, il mal di gola e il dolore alle ossa.

Non solo: favorisce la digestione, depura l’organismo e migliora il nostro umore. Come funziona? Dovete assumere il preparato per almeno una settimana e, se vi piace, inserirlo stabilmente nella vostra alimentazione quotidiana. Consumate l’antibiotico naturale a stomaco vuoto, la mattina, sciogliendolo in un tazza di acqua calda o fredda. Potete anche assaporarlo puro (ha un buon sapore!) spalmato sui crackers o nella pasta.

Si tratta di un toccasana perfetto per rinforzare le difese immunitarie, prevenire le malattie e curare le infiammazioni. D’altronde la Bomba sfrutta le proprietà di alcuni cibi-farmaco molto potenti. La curcuma, ad esempio, è una pianta medicinale utilizzata in tutto il mondo per le sue proprietà curative. Aiuta a rigenerare le cellule del cervello, previene il cancro, migliora la salute del cuore e contrasta l’infiammazione delle articolazioni.

Lo zenzero non è da meno: depura l’organismo, facilitando l’eliminazione delle tossine, disinfetta le vie respiratorie e svolge un’azione antidolorifica. Inoltre migliora il funzionamento dello stomaco e dell’intestino, favorendo la digestione e prevenendo vomito e nausea.

Il limone contiene moltissima vitamina C, utile per rafforzare il sistema immunitario, inoltre ha proprietà antibatteriche e alcalinizzanti, contrastando le infiammazioni e la formazione di patogeni. Il miele è un vero e proprio farmaco contro il mal di gola e la tosse. Viene considerato come una sostanza battericida e antibiotica, in grado di diminuire la febbre e migliorare il benessere generale.