Sudorazione eccessiva del viso: cos’è, cause e rimedi naturali

Cos’è

La sudorazione eccessiva del viso o iperidrosi del viso è un fenomeno che porta a un’eccessiva secrezione del sudore da parte delle ghiandole sudoripare. Da non confondere con il sebo in eccesso, il sudore del viso si presenta sotto forma di piccole goccioline che si concentrano sul labbro superiore – la zona dei baffetti – la fronte e le tempie. In alcuni casi, possono essere coninvolti anche mento e collo e il sudore può essere prodotto in quantità così abbondanti da formare dei veri e propri rigagnoli che scendono dalla fronte verso il basso. Che cos’è il sudore e perché sudiamo? Sudare è in processo naturale e fisiologico ed è uno dei meccanismi grazie al quale il corpo è in grado di dissipare calore. Il sudore è composto da acqua e sali minerali, oltre a piccole quantità di grassi e proteine. Si tratta dunque di una soluzione acquosa, che viene sintetizzata da ghiandole dell’epidermide – le ghiandole sudoripare – a partire dal plasma. Quando la temperatura esterna è elevata, quando si svolge esercizio fisico o quando si ha la febbre, le ghiandole secernono sudore per cercare di mantenere la temperatura corporea entro certi limiti poiché, grazie all’evaporazione del sudore dalla pelle, il corpo riesce a dissipare il calore in eccesso endogeno (cioè autoprodotto) o a non “surriscaldarsi” a causa della temperatura esterna. A volte però si può sudare anche in assenza di cause apparenti; quando il fenomeno interessa il viso, l’eccessiva sudorazione può provocare imbarazzo e disagio.

Cause

L’eccessiva sudorazione del viso può verificarsi in modo sporadico o regolare. Nel primo caso, generalmente si suda molto, anche sul viso, quando la temperatura esterna è particolarmente elevata o quando si sta effettuando uno sforzo fisico notevole, ad esempio al lavoro o durante l’allenamento sportivo. Il fenomeno può essere ancora più accentuato durante le giornate afose, poiché il sudore secreto non riesce ad evaporare dalla pelle a causa dell’alta umidità ambientale, dunque rimane sul viso. In alcuni casi la sudorazione eccessiva del viso non è però collegata a situazioni esterne o conseguenza di sforzi fisici. Alcune persone, infatti, sudano semplicemente più di altre, per una predisposizione personale. L’eccesso di sudorazione del viso, così come anche di altre zone del corpo, può essere poi collegata a fattori emozionali o ormonali, disturbi della tiroide, terapie farmacologiche in corso. Le persone che si agitano e che si emozionano facilmente tendono a sudare maggiomente; allo stesso modo, donne in menopausa possono avere il problema della sudorazione eccessiva del viso quando si manifestano le vampate di calore o caldane. Anche alcune abitudini possono influire sulla produzione di sudore e portare a una sudorazione eccessiva: ad esempio, il consumo abituale di bevande alcoliche, caffè e cibi piccanti può far sudare di più.

Rimedi naturali

Per trovare il rimedio naturale utile a combattere la sudorazione eccessiva de viso, occorre agire sulla causa e capire quindi il fenomeno è un effetto collaterale di un farmaco che si sta assumendo, un problema legato a uno squilibrio ormonale o al proprio stato emotivo. Se non si riesce a individuare la causa della sudorazione eccessiva, il trattamento del disturbo non è così semplice e d è bene rivolgersi al medico per indagare sui motivi che portano a sudare molto. In questo caso, i rimedi naturali possono aiutare a contenere il sintomo, ma non a risolverlo. Una tra le piante più utilizzate contro la sudorazione eccessiva è la salvia, da assumere internamente come infuso o tintura madre, mentre esternamente può essere utile applicare creme viso contenenti polveri assorbenti come l’amido di riso e l’argilla verde, in grado di assorbire il sudore e alleviare il disagio. A livello topico, in caso di eccesso di sudore al volto si possono dunque utilizzare le stesse creme indicate per le pelli grasse, leggere e poco grasse, che contengano ingredienti naturali dall’azione assorbente e che siano formulate in modo da lasciar traspirare la pelle, evitando un effetto barriera o un effetto unto. Sempre esternamente, si possono effettuare lavaggi della pelle o applicare creme che contengano estratti di noce o di quercia, due rimedi naturali capaci di alleviare il problema della sudorazione eccessiva, anche se solo momentaneamente. Per la detersione del viso si può preparare ad esempio un decotto usando due cucchiai di corteccia di quercia o di foglie di noce; dopo aver sistemato la droga in un pentolino con un bicchiere di acqua, si porta a bollore e si lascia bollire per una decina di minuti, dopodiché si lascia raffreddare. Una volta tiepido, il decotto può essere usato per detergere il viso mattino e sera, così come altre parti del corpo interessate dalla sudorazione eccessiva come ascelle, mani e piedi.

Quando la sudorazione eccessiva del viso si verifica per uno stato di ansia e agitazione, ad esempio quando si deve parlare in pubblico o durante un incontro importante, per alleviare questo disagio occorre lavorare sull’aspetto emotivo. Generalmente in questo caso la sudorazione è accompagnata da altri sintomi come una sensazione di calore al viso e al petto, arrossamento del volto, aumento del battito cardiaco e alterazione della respirazione. Per agire sugli stati ansiosi occorre imparare a controllare le proprie emozioni, anche grazie al supporto di uno psicologo e facendo ricorso a meditazione ed esercizi di respirazione. I rimedi naturali che possono aiutare in questo caso sono valeriana, passiflora, biancospino, luppolo e tiglio, da assumere in tisana o sotto forma di estratti, e gli oli essenziali di lavanda, melissa e limone, da usare per inalazione o per massaggi rilassanti.