Perché viene la febbre e quali meccanismi scattano nell’organismo

La febbre è spesso un fenomeno difensivo da parte del corpo. Anche se questo aumento della temperatura ci disturba, dobbiamo pensare che quando viene la febbre l’organismo lavora più alacremente. D’altro canto, la febbre non va sottovalutata e va tenuta sotto controllo.

Il sistema di protezione dell’organismo

Questo perché l’uomo è un animale omeotermo, ossia deve rimanere sempre più o meno nelle stesse condizioni termiche. Una temperatura troppo alta poi può danneggiare alcune parti del corpo, come il cervello.

Ci sono infatti delle strutture che devono regolare la temperatura corporea. All’interno dell’ipotalamo si trova il centro di controllo e coordinamento della temperatura corporea, ovvero ci sono dei neuroni che formano il centro del raffreddamento deputato alla dispersione del calore quando il corpo tende ad essere eccessivamente caldo.

Perché viene la febbre

Una delle cause della febbre è l’esposizione a un agente infettivo o a una infezione. In questi casi il corpo produce delle sostanze che innalzano la temperatura, dette agenti pirogeni. Il livello di normalità termica si innalzano di uno o due gradi e attiviamo le difese, in quanto si aumentano le possibilità di distruggere i germi.

Quando il corpo è più caldo, aumenta la velocità dei battiti cardiaci, aumenta il ritmo respiratorio, sono più attive le difese immunitarie e produciamo più anticorpi. Si modifica la produzione di energie, ad esempio si usano grassi e proteine invece che i carboidrati.

Occorre comunque misurare sempre bene la febbre e bisogna ricordare che la disidratazione è un pericolo che va evitato.

