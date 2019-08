Dioscorea, allevia i sintomi della menopausa e fa dimagrire

editato in: da

Conosciuta anche come igname selvatico, la Dioscorea è una pianta erbacea perenne che può rivelarsi un valido aiuto nel contrasto ai sintomi della menopausa. Come vedremo tra poco, rappresenta anche un ausilio per il controllo del peso.

Per quanto riguarda i benefici legati ai sintomi della menopausa, ricordiamo che sono dovuti soprattutto alla presenza di diosgenina. Questa sostanza fa parte della famiglia delle saponine e si contraddistingue per un’azione molto simile a quella dell’ormone progesterone. Si può quindi affermare che la Dioscorea rappresenti un’alternativa naturale alle cure farmacologiche ormonali.

Gli effetti in questione sono stati indagati in maniera approfondita dalla scienza. Degno di nota a tal proposito è uno studio condotto da un’equipe scientifica attiva presso il Baker Medical Research Institute di Melbourne (Australia). La ricerca ha preso in esame la situazione di 23 donne in salute ma con fastidi legati ai sintomi della menopausa.

Il campione è stato diviso in due gruppi. A uno è stato somministrato un placebo, mentre il secondo è stato trattato con una crema a base di estratto di Dioscorea. A un follow up di 3 mesi, è stato possibile notare un lieve miglioramento dei sintomi della menopausa nelle donne facenti parte del secondo gruppo.

Abbiamo citato l’estratto di Dioscorea. Quando lo si nomina, è il caso di ricordare che per la preparazione di integratori e unguenti viene utilizzato soprattutto quello secco, ottenuto a partire dai rizomi e dalle radici. Tornando un attimo alle proprietà di questa pianta, che ha palesato efficacia nella crescita ossea di ratti da laboratorio sottoposti a intervento di rimozione delle ovaie, è importante citare anche la capacità di tenere sotto controllo la sintomatologia tipica della sindrome premestruale.

Caratterizzata da benefici antiossidanti, antidolorifici e antinfiammatori, la pianta viene impiegata soprattutto per la preparazione di creme da applicare localmente. Gli estratti di Dioscorea permettono di apprezzare vantaggi anche per quanto riguarda il mantenimento del peso forma. Nello specifico, la Dioscorea aiuta a contrastare in maniera naturale il sovrappeso causato da squilibri ormonali.

Il suo utilizzo può interagire con l’azione di alcuni farmaci per terapie ormonali. Da evitare anche in gravidanza e in allattamento, l’assunzione di Dioscorea dovrebbe essere iniziata solo dopo aver consultato il proprio medico curante.