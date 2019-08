Dieta dell’aceto di mele del Dr.Jarvis: ti depuri e combatti il colesterolo

editato in: da

Due cucchiaini di aceto di mele prima dei pasti per depurarsi, rimanere in forma e perdere fino a tre taglie in un anno.

È stata elaborata negli anni ’50 dal Dottor Jarvis, che si è ispirato alla terra in cui è cresciuto – il Vermont – e dove l’aceto di mele viene usato come toccasana da secoli. La dieta elaborata dal Dottor Jarvis – secondo quanto riporta l’Alliance for Natural Health – è semplice, adatta a tutti e basata su una medicina efficace e naturale, senza particolari controindicazioni. Sulla base della sua esperienza diretta, ha intuito tutta la potenza di questa medicina naturale, ottimo tonico ma anche utilissima per perdere peso. La dieta dell’aceto di mele, è una dieta probiotica che punta a far perdere i chili in più in modo graduale e questa gradualità, come si sa, al contrario di quello che accade con diete più veloci e drastiche, fa sì che, una volta raggiunto il peso forma, sia più facile mantenerlo.

Per capire le potenzialità dei benefici dell’aceto di mele, basta pensare al frutto della salute da cui viene ricavato. ‘Una mela al giorno toglie il medico di torno’ afferma un detto popolare e si sa che, nelle diete, le mele sono consigliate perché hanno la grande virtù di portare un immediato senso di sazietà pur dando un apporto calorico minimo. Tutto merito di una sostanza, la pectina, una fibra che nell’aceto di mele è più concentrata ed è un potente alleato per ridurre l’appetito di chi ha bisogno di perdere qualche chilo. Inoltre, l’effetto della pectina viene potenziato grazie all’acido malico dell’aceto, visto che gli acidi sono fondamentali per migliorare la digestione e accelerare il metabolismo. Uno o due cucchiaini di aceto di mele, consumati con regolarità prima dei pasti, renderanno la vostra digestione più efficace e veloce e bruceranno in poco tempo i grassi del cibo.

Questo effetto benefico e purificante non funziona solo in relazione alla perdita di peso, ma in generale aiuta il benessere di tutto l’organismo. L’aceto di mele e la pectina che contiene, infatti, proteggono dall’ossidazione delle arterie, primo fattore di rischio per l’insorgere del colesterolo cattivo e potenzia invece quello sano, utile alla nostra salute.