Banane rosse per migliorare il sistema immunitario e controllare la pressione

Originarie dell’Asia, le banane rosse si contraddistinguono per un piacevolissimo sapore dolce che a molti ricorda quello del lampone. Sono diversi i benefici che le caratterizzano. Tra questi è possibile citare la capacità di ottimizzare l’efficienza del sistema immunitario e gli effetti positivi sul controllo della pressione.

Per quel che concerne il primo dei due benefici, ricordiamo l’importanza del contenuto di vitamina C e vitamina B6, due nutrienti essenziali per un sistema immunitario sano. La scienza ha più volte approfondito la loro influenza al proposito. Interessante è questo studio cinese del 2017, condotto da esperti attivi presso diverse realtà di ricerca del Paese (p.e. l’Università di Shanghai).

Il lavoro scientifico sopra citato ha approfondito gli effetti della carenza di vitamina B6 sulla produzione di anticorpi, scoprendo che la situazione appena ricordata può influenzare in maniera negativa l’efficienza del sistema immunitario.

Cosa dire, invece, degli effetti positivi riguardanti il controllo della pressione sanguigna? In questo frangente è cruciale la ricchezza in potassio. Per dare qualche numero in merito ricordiamo che una singola banana rossa, frutto ricco di luteina e betacarotene, apporta circa il 9% della razione quotidiana consigliata di questo minerale.

Fondamentale per il controllo della pressione arteriosa è anche il magnesio, un altro minerale che possiamo trovare nelle banane rosse. Anche quando si parla dei benefici del potassio si chiamano in causa numerose testimonianze scientifiche.

Tra queste è possibile includere un’ampia revisione di 22 studi – sia randomizzati controllati, sia di coorte – focalizzati sulle condizioni di 1606 individui. Il lavoro in questione, portato avanti da un gruppo di esperti della World Health Organization, ha portato alla luce il fatto che, a fronte di un aumento dell’apporto di potassio, si può apprezzare una riduzione del 24% circa del rischio di andare incontro all’insorgenza di ictus.

Non c’è che dire: sono davvero tante e importanti le proprietà delle banane rosse! Tra queste è possibile citare la presenza di prebiotici, essenziali per nutrire i batteri buoni dell’intestino. Un altro vantaggio di questi frutti riguarda la versatilità in cucina. Le banane rosse possono infatti essere utilizzate per preparare gustosi frullati o provate assieme al burro di arachidi. Prima di introdurle nella dieta è fondamentale chiedere il parere del proprio medico di fiducia.