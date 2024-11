Fonte: iStock Questo prodotto è il segreto per capelli spessi e folti

Capelli sottili, diradati e poco compatti? Possiamo dirgli addio, infatti c’è un prodotto che ci restituisce una chioma davvero favolosa e che è un vero e proprio bestseller.

Capita, soprattutto nel cambio di stagione, di avere la capigliatura meno piena, oppure di soffrire per la caduta dei capelli. Spesso si provano tantissimi rimedi e i risultati non sono immediati come vorremmo. E questo è un problema comune che può colpire a qualsiasi età e in qualsiasi momento della vita: magari a causa di un periodo stressante o di tantissime altre ragioni.

Con Toppik, però, si corre ai ripari in maniera immediata: si tratta infatti di fibre di cheratina per la costruzione dei capelli il cui effetto è assicurato. Un must have da avere sempre con sé nel beauty per sfoggiare una chioma folta, piena, corposa e bella da vedere.

Capelli diradati? La soluzione è a portata di mano

I capelli cadono sempre nel corso dell’anno, ma durante i cambi di stagione questo può essere più evidente. Le ragioni sono molte, non ci si deve spaventare e la cosa importante da fare è sempre quella di utilizzare prodotti di alta qualità e, dopo essersi consultati con il proprio medico, magari anche qualche integratore indicato.

Ma per un rimedio immediato e per andare a infoltire alcune aree specifiche della propria testa Toppik è il prodotto più indicato e che restituisce un effetto naturale assicurato. Inoltre, si tratta di una soluzione adatta anche a chi soffre di alopecia o deve far fronte a una caduta massiccia dei capelli.

Toppik, le fibre di cheratina per capelli al top

La consistenza è quella di una polvere, di fatto si tratta di fibre per la costruzione dei capelli che vanno a infoltire le zone diradate della testa e possono essere utilizzate dove ci sono meno capelli: al centro della testa, ai lati del viso, sulle stempiature.

Toppik ha pensato a un prodotto unisex che può davvero fare la differenza visiva subito dopo l’applicazione; infatti, le fibre sono composte da una proteina colorata di cheratina e vanno a fondersi in maniera perfetta e molto naturale con le ciocche di capelli per un effetto wow: la chioma diventa così corposa, folta e piena.

Toppik, le fibre di cheratina

Come scegliere il colore

Ovviamente non tutte le fibre vanno bene per tutti i capelli, per questa ragione Toppik ha pensato a diverse gradazioni di colore affinché queste si vadano a fondere con la nuance naturale della chioma, oppure con la tinta o la schiaritura scelta.

Nello specifico si trovano in nero, bianco, biondo medio, castano chiaro, castano medio, scuro, ramato e grigio. Questo permette a tutti di scegliere le fibre giuste e di applicarle alle proprie ciocche per un risultato super naturale. E per un effetto ancora più perfetto si possono mescolare colori diversi per arrivare a ottenere il proprio tono naturale: una scelta indicata per coloro, ad esempio, che hanno i capelli sale e pepe e necessitano di nero e grigio.

Come applicare Toppik

L’applicazione del prodotto è davvero facile: si procede sui capelli asciutti e le fibre vanno inserite nelle aree più diradate. Lo si può utilizzare anche per dare più corpo a un’acconciatura: con i capelli legati, infatti, magari ci sono punti sul lato del volto che sembrano meno pieni e con Toppik si può risolvere il problema.

Toppik, le fibre di cheratina

Se questo non bastasse è bene sapere anche che si tratta di un prodotto molto resistente, con cui si possono sfidare le intemperie come vento e pioggia, ma che dura anche al sudore. Dopo averlo applicato resiste fino due giorni e si elimina con lo shampoo.

Le opinioni degli utenti ne confermano l’alta qualità: del resto su Amazon è un prodotto bestseller, basti pensare che ha oltre 50mila recensioni. Di questa la maggior parte sono positive e, in particolare, ne viene sottolineata l’efficacia: per capelli naturali e favolosi, anche nei periodi in cui li sentiamo radi e ne perdiamo molti. Un’info utile per lui? Si può applicare anche alla barba, per un effetto subito più pieno.

Gli accessori utili

In commercio si trovano anche alcuni accessori utili per l’applicazione di Toppik, affinché il risultato finale sia esattamente quello che si desidera e la chioma più piena, folta e bella da vedere. Uno di questi è il pettinino, che simula l’attaccatura dei capelli nella zona frontale della testa. Basta appoggiarlo per poi procedere con l’uso delle microfibre di cheratina.

Pettinino frontale

Un altro accessorio che vale la pena acquistare è l’erogatore spray: va inserito direttamente sul flacone – si adatta a due tipologie di confezioni diverse – e avvitato al posto del tappo. Grazie a questo dispositivo la distribuzione del prodotto sarà più uniforme e ottimale, per un finish naturale.

Erogatore spray

Abbiamo accennato al fatto che le microfibre hanno una durata di due giorni sul capello e che riescono a resistere alle intemperie e al sudore. Ma per una sicurezza aggiuntiva c’è un prodotto pensato appositamente per coloro che desiderano una garanzia in più: si tratta di un fissatore da applicare subito dopo Toppik mantenendo il flacone a una distanza di circa 20 – 30 centimetri. Così la durata sarà ulteriormente assicurata.

