Caduta dei capelli, i consigli dell’esperta per rinforzarli e favorire la crescita

Abbiamo chiesto agli esperti come contrastare la caduta dei capelli durante il cambio stagione (e non solo) e quale haircare routine seguire per rinforzare i capelli

La caduta dei capelli è un problema non solo maschile, ma riguarda anche noi donne e – diciamocelo – può spaventare parecchio. Il cambio di stagione, un periodo stressante oppure una haircare routine sbagliata possono contribuire a questo fenomeno, provocando disagi e malessere.

Niente paura: si tratta di qualcosa che si può prevenire e rallentare. A dirlo sono gli esperti che da tempo hanno messo sotto la lente d’ingrandimento la caduta dei capelli per comprenderne le cause e i rimedi.

Abbiamo chiesto alla nostra esperta Camilla Gentili, laureata in Medicina Estetica, di svelarci come intervenire in questo caso, fra prodotti, integratori e ottimi consigli per creare un haircare routine da seguire adesso.

Come arrestare la caduta dei capelli in modo naturale

Partiamo da un assunto importante: i capelli cadono continuamente, ma in alcuni periodi – per via di vari fattori – questo fenomeno può rivelarsi piuttosto copioso.

La soluzione, come ci illustra l’esperta, è quella di mettere in atto alcune “buone pratiche” nella nostra haircare routine.

“Ad esempio si può partire da prima della doccia a capelli asciutti” – ci spiega Camilla Gentili, cosmetologa e visagista, laureata in Medicina Estetica – “Pettinando la chioma per eliminare i nodi. Poi si può procedere con uno shampoo e balsamo anticaduta per rinforzare la struttura del capello”.

“Fate attenzione anche ad alcuni errori piuttosto comuni” – aggiunge – “Ad esempio sconsiglio di pettinare i capelli quando sono bagnati, perché essendo più fragili potrebbero spezzarsi e cadere facilmente. Applicate sempre un termoprotettore prima di asciugarli e limitate al massimo le fonti di calore elevate come la piastra”.

Olio di rosmarino per stimolare la crescita dei capelli

Su TikTok è diventato virale e a quanto pare funziona davvero. I benefici, infatti, sono confermati anche dagli esperti. Stiamo parlando dell’olio di rosmarino, l’ideale per regalare nuova energia alle radici e favorire la crescita dei capelli.

Offerta Olio di rosmarino Olio di rosmarino per capelli

Le proprietà di questo olio, ci spiega Camilla Gentili, sono note fin dall’antichità quando veniva usato come cosmetico per la cura della pelle e dei capelli. Grazie al suo utilizzo, infatti, le radici dei capelli sono irrorate costantemente da ossigeno e micronutrienti. Maggiore è questo apporto, più la chioma sarà bella e sana.

Tutto merito del cineolo, “Una sostanza che – spiega Gentili – “Stimola il flusso sanguigno nel cuoio capelluto e favorisce la crescita dei capelli, rendendoli più sani e forti. E che secondo alcune ricerche è anche in grado di rallentare la caduta dei capelli”.

Ma come funziona l’olio di rosmarino e come usarlo? “Per prima cosa bisognerà applicare l’olio vegetale in modo uniforme su tutta la cute, lasciandolo assorbire. Esistono numerosi kit con il massaggiatore apposito, in alternativa si può massaggiare la cute direttamente con i polpastrelli” – raccomanda l’esperta consigliando di seguire tutti gli step – “Ricordatevi di massaggiare per almeno dieci minuti, lasciando poi in posa per circa mezz’ora. Il mio consiglio è quello di effettuare l’operazione un’ora prima dello shampoo. Una volta terminato tutto si potrà fare tranquillamente la doccia”.

I prodotti anticaduta da utilizzare durante lo shampoo

E qui sorge un’altra domanda importante: come lavare i capelli per evitare la caduta? L’esperta ci consiglia shampoo e conditioner specifici.

Il primo prodotto è Tricogym Shampoo Anticaduta e Diradamento a base di melatogymina. “La formulazione è vegana – spiega Camilla Gentili – senza parabeni e con ingredienti biologici e naturali. Questo rende lo shampoo un trattamento efficace, ma delicato, perfetto per qualsiasi tipologia di capello”.

A questo prodotto andrebbe accostato anche un un conditioner. “Ho scelto un prodotto con una formulazione vegana, ma soprattutto lenitiva con estratto di aloe vera. L’ideale per stimolare al meglio i follicoli piliferi e rinforzare la struttura del capello. In più ha un profumo davvero delizioso!”.

Integratori per contrastare la caduta dei capelli

Per contrastare la caduta dei capelli, durante il cambio stagione e non solo, serve un haricare routine mirata in grado di rafforzare la chioma e preservare la sua salute. Prodotti specifici sì, ma anche vitamine e integratori. “Le vitamine del gruppo B – ci svela l’esperta – “Sono fondamentali per il metabolismo cellulare. Per questo una carenza potrebbe provocare la caduta dei capelli”.

Il consiglio dunque è quello di assumere un integratore specifico. Quello di Phyto, consigliato anche dall’esperta, “Offre un trattamento che dura tre mesi e una formulazione che contiene, oltre alle vitamine del gruppo B, anche olio di borragine, crusca di riso, Omega3 e lievito di birra, per capelli forti e sani”.