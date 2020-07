Skincare routine veloce con prodotti essenziali, a prova di caldo

editato in: da

In estate, si sa, si fa più fatica a dedicarsi alla cura della propria pelle. Un po’ per pigrizia, un po’ perché si è magari in vacanza, un po’ perché si sopportano pochi prodotti, c’è il rischio di sudare e di sentire la pelle pesante. È essenziale però, proprio in questo periodo dell’anno, dedicarsi ad una skincare routine completa, seppur più snella e veloce da realizzare. Il sole, infatti, è il nemico numero uno di una bella pelle ed anche se l’abbronzatura regala un effetto in salute ed un colorito piacevole sul momento, se non si contrastano i suoi danni con il tempo si assisterà ad un invecchiamento precoce. Inoltre è possibile che tante pelli si secchino durante l’esposizione o, al contrario, si ingrassino.

Come prima cosa è necessario, mattina e sera, detergere il viso per rimuovere sia i residui di trucco che le impurità o gli accumuli di sebo della notte. Truccandosi meno, in estate, può bastare una passata di acqua micellare o una mousse detergente. Se poi è idratante, leggera, delicata e rinfrescante, come la Mousse Detergente EveryDay Mediterranea Cosmetics, ancora meglio.

Una volta deterso il viso, almeno una volta a settimana sarebbe bene effettuare un trattamento esfoliante, per eliminare le cellule morte e rinnovare la pelle. Così facendo apparirà più luminosa e sana e l’abbronzatura meno grigia. Sì, sfatiamo il mito che fare lo scrub sia dannoso per il colorito, niente di più falso! Uno scrub leggero, come EveryWeek Gel Esfoliante Mediterranea Cosmetics, serve in realtà per eliminare lo strato superficiale ormai ossidato sulla pelle, che lascia un aspetto poco ossigenato e luminoso. Stimolando il rinnovamento cellulare la pelle apparirà pulita, sana e dall’aspetto fresco e riposato.

Anche l’idratazione è importante e non va tralasciata in estate, proprio perché l’esposizione al sole potrebbe seccare la pelle. L’ideale è utilizzare prodotti leggeri, non troppo nutrienti e pesanti, ma che mantengano alto il livello di acqua della pelle. Everyweek Maschera Idratante Mediterranea Cosmetics ha un effetto pelle dissetata, come dopo aver bevuto tanta acqua in una giornata afosa. La pelle dopo la maschera viso apparirà morbida, lenita e rimpolpata ed è uno step da ripetere almeno 1-2 volte a settimana, magari alla sera, prima di andare a dormire, per potenziarne gli effetti.

Se questi due passaggi, esfoliante e maschera, sono da ripetere un paio di volte a settimana, ogni giorno è essenziale applicare una crema viso ed una protezione solare. L’ideale, in estate, è utilizzare un solo prodotto che svolga più funzioni, in modo da non sovraccaricare troppo la pelle e non dover stratificare tanti prodotti. Un buon compromesso è quello di scegliere una crema colorata, perfetta da sostituire alla crema ed al fondotinta. Se poi contiene anche SPF, come EveryDay Crema Viso Colorata Mediterranea Cosmetics, ecco che in un solo passaggio si unisce l’effetto idratante di una crema viso, l’effetto protettivo di una crema solare e l’effetto uniformante e levigante, ma leggero, di un fondotinta.