Il regalo che devi farti oggi è il correttore cancella età più venduto. L’offerta è irresistibile

La primavera è ufficialmente arrivata e con lei anche una meritatissima occasione per farsi un bel regalo. Dopo tutto non c’è momento migliore di questo per donarsi una beauty coccola che scaldi il cuore dopo i mesi freddi dell’inverno. Se siete indecise su quale prodotto acquistare, quindi, ecco che la soluzione perfetta ve la diamo noi. O meglio, ve la dona Maybelline New York, con il suo correttore liquido cancella età e in formato multipack, con ben tre gradazioni di colore: Ivory, Nude e Light. Un prodotto che risolve in un solo colpo il vostro beauty look, regalandovi un incarnato perfetto, privo di imperfezioni o discromie, e con un effetto anti-age integrato di cui vale la pena approfittare.

A cosa serve il correttore

Scopo del correttore, infatti, è quello di uniformare l’incarnato, mascherare eventuali imperfezioni o discromie e coprire in modo accurato e delicato le occhiaie. Il tutto agendo in maniera mirata e in punti ben precisi, dove necessario, applicandolo solo sulle zone da trattare e non come se fosse un fondotinta o un blush. E avendo cura, ovviamente, di sfumarlo bene in modo che si unisca armoniosamente al resto dell’incarnato, senza creare stacchi poco naturali ma contribuendo a rendere il vostro viso compatto, liscio e dal colorito omogeneo.

Se poi a tutto questo ci si aggiunge anche una potenziale azione anti-age, ecco che il vostro correttore diventa ancora più utile e interessante da utilizzare. Ed è proprio per questo che vale la pena approfittare dello sconto Amazon sul correttore cancella età più venduto e amato del momento.

Come agisce il correttore cancella età di Maybelline New York

Il correttore cancella età di Maybelline New York, un prodotto liquido multiuso utile a coprire e cancellare le occhiaie, correggere le imperfezioni, scolpire e illuminare la carnagione, e adatto anche a nascondere in modo efficace le piccole rughe che si formano intorno agli occhi, comprese le linee sottili.

Un cosmetico ad altissima efficacia, con una formulazione arricchita con bacche di goji e haloxyl, due ingredienti utili e mirati che agiscono per rallentare l’invecchiamento della pelle e che si utilizza in modo molto semplice ma con un effetto impeccabile fin dalla prima applicazione.

Il risultato? Una pelle compatta, omogena, con un colorito uniforme, sano e privo di occhiaie o imperfezioni. Ma anche più giovane grazie ai suoi ingredienti e alla loro azione sulla pelle. Un prodotto dalla coprenza modulabile, che garantisce un finish naturale alla cute e a lunga tenuta e che si usa in modo molto semplice.

Come si usa

Un prodotto comodo da usare e che non richiede nessuna particolare abilità, da portare con voi durante il giorno e da usare in modo semplicissimo, grazie al suo applicatore formato da con una spugnetta ricoperta da migliaia di micro-fibre, utili a coprire qualsiasi imperfezione intorno agli occhi, dalle occhiaie alle piccole rughe presenti sulla parte. E che agisce come una sorta di mini beauty blender.

Un trio di correttori anti-age che si applicano tamponando il prodotto come fareste con una spugnetta appunto e che vi assicurano una coprenza totale e naturale. Un cosmetico amatissimo e che vale la pena provare, regalandosi questo alleato di bellezza e iniziando subito a usarlo, fin dal vostro prossimo make-up.

Unica accortezza? Durante il primo utilizzo del correttore Maybelline New York, dovrete ruotare il collo dell’applicatore 8 volte, permettendo al liquido di impregnare la spugnetta dello stesso e renderla pronta all’uso.

