L’asciugacapelli best seller, che promette una piega da diva, è finalmente in offerta. Ti costa quasi la metà

L’estate è alle porte e quando si parla di bella stagione non si può non pensare anche al sole, al caldo e a quanto possa essere fastidioso il momento in cui, dopo una bella doccia fresca, ci si deve mettere sotto il getto tiepido del phon per dare alla chioma il giusto styling. Bene, sappiate che ghd ci ha pensato e grazie a Helios, il suo asciugacapelli best seller e in super sconto su Amazon, potrete avere la piega tanto sognata ma in un tempo ridottissimo, evitando di accaldarvi e di mettere sotto stress la chioma.

Le caratteristiche dell’asciugacapelli Helios di ghd

Un tool da avere e non solo perché lo trovate quasi a metà prezzo (da 219,00 euro a 139,99) ma anche perché delle caratteristiche così è davvero difficile trovarle tutte insieme.

Per prima cosa, e motivo per cui adesso è il momento giusto per acquistarlo, è che l’asciugacapelli di ghd riduce notevolmente i tempi di asciugatura della chioma grazie al motore DC brushless ultra potente che crea un flusso d’aria di 120 km/h e che permette di ridurre drasticamente i tempi di styling.

Uno strumento che, in più, elimina l’effetto crespo dalla chioma durante l’utilizzo, grazie all’avanzata tecnologia Areoprecis e quella a ioni e che, insieme al beccuccio professionale, garantiscono un flusso d’aria concentrato e uniforme che elimina l’effetto crespo e i “capelli elettrici”, donandogli massima lucentezza, morbidezza e setosità.

Ma non solo. Perché questo asciugacapelli professionale e tra i best seller di Amazon ha ancora molti vantaggi che vale la pena provare.

I vantaggi dell’asciugacapelli di ghd

L’asciugacapelli Helios, infatti, garantisce minor tempo per l’asciugatura e massima precisione e facilità nel farlo, grazie al suo design ergonomico che vi permette di usarlo in modo pratico e senza intoppi, anche nel caso siate mancini, assicurandovi un controllo totale dello styling e più facilità nell’esecuzione.

In più, questo strumento è dotato di una tecnologia del sistema acustico su misura per bassi livelli di rumorosità, permettendovi un utilizzo più confortevole in ogni e per ogni senso.

Un prodotto che assicura massima protezione alla chioma, una riduzione massima dei tempi di asciugatura, facilità di utilizzo e una chioma lucente e morbida come non l’avete mai avuta, priva di qualsiasi traccia di effetto crespo e pronta per farsi vedere anche senza bisogno di un ulteriore styling.

Perché acquistarlo (e perché farlo ora)

Un asciugacapelli da avere e il momento giusto per farlo è adesso. Primo perché lo trovate a un prezzo irripetibile e secondo perché l’estate è alle porta è la necessità di abbattere i tempi di styling ma potenziandone la resa è imminente e Helios di ghd vi può dare entrambe le cose in un unico tool beauty che garantisce massimo benessere e bellezza alla vostra chioma e con il minimo sforzo possibile.

Un prodotto must have, perfetto da avere tra i propri alleati per l’estate e che cambia il vostro look in meglio. Un asciugacapelli che vi farà amare il momento dello styling come fosse una coccola da dedicarvi e da regalare alla vostra chioma.

