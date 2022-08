Fonte: Unsplash

Se le ferie sono già finite o se stai per partire cantando “AAAbbronzatissima” ti sarà sicuramente utile sapere come truccare il viso abbronzato per esaltarne il colore. Se le vacanze sono ormai un ricordo, ciò che ce le fa ricordare è il bel colorito che sa di mare, di montagna o di gite appassionate in città d’arte o luoghi da scoprire e quindi il trucco deve amplificare l’effetto riposo che regala le vacanze. Se invece sei in partenza, urgono consigli per non farsi trovare impreparati al ritorno, quando tutti avranno perso la loro tintarella ma tu no e la sfoggerai con molto orgoglio. Ecco quindi consigli, colori e prodotti per truccare il viso abbronzato, sia che tu abbia preso un velo di colore sia che la tua abbronzatura sia molto scura.

Se hai poca abbronzatura ecco come accendere la poca tintarella

Se tendi a non abbronzarti perché hai un fototipo molto chiaro, per scelta personale o perché, ahimè, quest’anno niente ferie al mare, consolati pensando che almeno non dovrai spendere soldi per rifare totalmente la tua makeup bag. Per chi ha preso poco colore in viso, infatti, basta solo qualche piccolo accorgimento per adattare il makeup di ogni giorno in versione estiva. Come prima cosa, se hai un fondotinta che hai comprato per sbaglio di un colore più scuro, o magari un correttore, ora è il momento di tirarlo fuori. Attenzione però al PAO, cioè la data di scadenza dopo l’apertura, quel simbolo dietro ogni prodotto beauty che sembra una scatoletta di tonno: controlla che sia ancora valido.

In questo caso per truccare il viso poco abbronzato potrà tornarti utile miscelare qualche goccia di fondotinta o correttore più scuro ai tuoi prodotti per la base viso abituali, in modo da scurirli appena senza però dover comprare nuovi prodotti. Se invece non hai prodotti più scuri, non temere e non correre a comprarne di nuovo, perché va detto che purtroppo poca abbronzatura si perde anche velocemente. Se non hai molte imperfezioni, puoi miscelare il tuo fondotinta invernale con un po’ di crema idratante: così facendo se hai un fondotinta coprente, l’effetto sarà più leggero ma comunque uniformante ed eviterai un effetto sbiancato, che tenderebbe ad ingrigire l’incarnato. Puoi sempre correggere eventuali altre imperfezioni con un po’ di correttore.

Utilizza poi un bronzer dal tono leggermente caldo per scaldare tutto il volto, in modo da togliere un eventuale effetto più chiaro dato proprio dal fondotinta non del perfetto colore. Utilizza un pennello ampio e passalo su tutto il viso, insistendo maggiormente su tutti quei punti che per primi vengono toccati dal sole, come fronte, zigomi, naso e mento. Se invece vuoi un fondotinta del tuo colore, una mossa intelligente è quella di andare in profumeria e farti dare dei campioni di fondotinta che ti piacerebbe provare per un acquisto futuro, ma di una tonalità più scura perfetta per il periodo. Così facendo avrai unito l’utile al dilettevole, avrai un fondotinta più scuro per il periodo estivo e al tempo stesso avrai testato nuovi prodotti, così quando dovrai comprare il fondotinta nuovo potrai andare a colpo sicuro.

Come truccare il viso abbronzato: consigli per esaltarne il colore e non spegnerlo

Se hai preso tanto sole rispetto a come sei nei mesi freddi ma anche se hai un fototipo più scuro e la pelle si è scurita, sicuramente i consigli più importanti da seguire su come truccare il viso abbronzato sono quelli sulla base viso. Non dimenticare però gli occhi e anche di esaltare il trucco delle labbra.

Trucco e abbronzatura: la base perfetta per truccare il viso abbronzato

Si dice sempre che con l’abbronzatura serva poco trucco e spesso è sconsigliato utilizzare il fondotinta. In un certo senso è vero, perché le imperfezioni e i rossori tendono a vedersi meno quando la pelle scurisce e si abbronza, ma questo consiglio è da calibrare anche in base al trucco abbronzatura che si vuole realizzare. Se prediligi un makeup nude puoi anche evitare di utilizzare il fondotinta, complice il gran caldo, e optare direttamente per un blush in crema per dare un po’ di colore al viso (ma evitalo se hai già il viso arrossato dal sole) e del bronzer da utilizzare su tutto il viso con pennellate ampie, anche in questo caso insistendo sui punti più sporgenti del volto.

Se però preferisci usare il fondotinta, per abitudine o per qualche imperfezione in più che vuoi coprire, dovrai acquistare un fondotinta più scuro, in modo che non si crei stacco tra viso e collo. Ricorda che spesso il collo rimane un po’ più chiaro del viso e dovrai scegliere un fondotinta che sia del colore esatto del collo, anche a costo di sceglierlo appena più chiaro. In alternativa, se lo vuoi più scuro, dovrai ricordarti di stenderlo anche sul collo e sfumarlo fino al petto, per un risultato uniforme.

Se scegli fondotinta da finish più naturale, potrai sempre utilizzare un correttore sulle imperfezioni che rimangono visibili. In alternativa, puoi realizzare una base viso direttamente con un correttore, ma anche in questo caso attenzione alla tonalità. Un correttore troppo chiaro per coprire le occhiaie rischia di ingrigirle e creare un effetto strano, di occhio sbiancato. Se usi una tonalità troppo chiara di correttore per coprire le imperfezioni, invece, l’effetto sarà quello di esaltarle ancora di più e ti ritroverai con aloni grigi sulla pelle.

Un tocco di illuminante su zigomi, naso e arco di cupido non può mancare, ma attenzione a non sceglierlo troppo chiaro. Opta per tonalità bronzate o comunque con una base colore più scura, il classico illuminante che in inverno sembra fare macchia sul viso andrà benissimo. Servirà anche a ridare tridimensionalità al viso senza dover stratificare troppi prodotti per il contouring. Evita gli illuminanti in base bianca perché tenderebbero a creare una patina grigia sul viso. Scegli texture in crema o liquide per un effetto più naturale e, a seconda dell’effetto che ti piace di più, scegli illuminanti con più o meno glitter.

Il trucco occhi viso abbronzato tra tonalità nude e colore

Per quanto riguarda il trucco occhi viso abbronzato, in realtà non ci sono troppe regole se non utilizzare colori che stiano bene con il tuo incarnato e colorito raggiunto. Si tende a dire che sulla pelle scura i colori accesi e neon stiano benissimo, ma non è sempre vero e soprattuto può non piacere questo uso eccessivo del colore. Sui visi abbronzati stanno benissimo le tonalità nude, l’importante è calibrarle sul tono di pelle di quel periodo e, quindi, usare tonalità leggermente più scure, specialmente per gli ombretti opachi.

Infatti, se un marrone medio è perfetto per te in inverno per dare definizione alla piega dell’occhio, in estate potrebbe risultare molto chiaro e dare un effetto più naturale. In linea generale ricorda di aumentare di un paio di toni le tonalità dei tuoi ombretti. Altro consiglio è quello di dare intensità all’occhio con una matita nera o marrone scuro, realizzando un semplice trucco infraciliare o magari un eyeliner sfumato, per un effetto occhio allungato e liftato. Via libera poi a tonalità ramate, bronzate e dorate, ombretti pieni di glitter e riflessi metallici che illuminano tutto il makeup ed esaltano l’abbronzatura.

Tornando al colore, non è necessario utilizzare solo colori neon per truccare il viso abbronzato, ma è anche vero che i colori su pelle abbronzata danno meno nell’occhio rispetto agli stessi colori utilizzati su pelle chiarissima, ecco perché spesso in estate si cede un po’ alla voglia di realizzare makeup colorati. Puoi scegliere tonalità accese di ombretto, giocando ad esempio con i colori del tramonto che fanno subito estate, ma anche con delle matite colorate da sfumare o per creare eyeliner o direttamente optare per eyeliner colorati. O ancora, se vuoi giusto un tocco di colore, prova a realizzare un punto luce all’angolo interno usando un ombretto dai colori accesi e neon come ad esempio giallo o rosa.

Trucco labbra: quale rossetto scegliere per pelle abbronzata

Il trucco labbra con abbronzatura consente anche a chi di solito non riesce a vedersi con la bocca truccata di osare con un po’ di colore. È in estate infatti che si tendono a tirare fuori rossetti rossi accesi, fucsia, corallo o aranciati che tendono ad esaltare il colorito scuro. Attenzione però a scegliere la giusta nuance, perché ogni colore può essere caldo o freddo e va scelto in accordo con il proprio sottotono e grado di abbronzatura. In alternativa, se non riesci a vederti con labbra dal colore pieno, puoi picchiettare il colore con i polpastrelli in modo da ottenere un risultato più delicato ma dare comunque un tocco di colore al volto.

Per chi ama il makeup più naturale o per chi vuole mettere in risalto il proprio incarnato, poi, l’ideale sono i gloss, anche volumizzanti. I lip plumper danno un effetto labbra rimpolpate, quasi filler e le rendono anche più rosate perché irritano leggermente la mucosa. Se vuoi che l’effetto duri più a lungo, portalo con te per dei facili ritocchi. Anche i gloss con particelle dorate e glitter esaltano il trucco abbronzatura in maniera delicata, ancora di più se accompagnati da una matita per bordare il contorno labbra e renderle ancora più carnose.