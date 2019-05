Come snellire le cosce, dall’alimentazione ai trattamenti

editato in: da

Gambe gonfie e ritenzione? Le tisane contro i fastidi estivi

Secondo dietologi e nutrizionisti il dimagrimento localizzato non esiste. Non credete quindi all’efficacia dei prodotti miracolosi. L’unico metodo per perdere il grasso e la cellulite accumulati e snellire le cosce è un programma combinato di alimentazione, trattamenti estetici e attività fisica. Ecco quindi come snellire le cosce e dimagrire allo stesso tempo.

ALIMENTAZIONE

– Limitate al massimo l’assunzione di grassi. L’unica soluzione per perdere peso è sorvegliare la propria alimentazione e limitare l’assunzione di cibi grassi.

– Eliminate i salumi, i fritti e le pietanze unte.

– Sostituite i farinacei con le proteine. Grazie alle proteine (uova, pollame, carni magre, pesce) i muscoli si sostituiscono al grasso: tanto di guadagnato per le cosce.

– Se consumati alla sera, i farinacei (pasta, riso) vengono immagazzinati, è meglio quindi consumarli a pranzo, ma con moderazione.

– Bevete tanta acqua. Le cosce sono la parte del corpo che risente maggiormente della ritenzione idrica, quindi bisogna costantemente drenarle. Bevete almeno un litro e mezzo di acqua al giorno per eliminare le tossine e fate largo uso di zuppe e bevande calde come il tè.

– Cercate di eliminare il più possibile il sale, perché favorisce la ritenzione idrica. Diffidate dei piatti pronti, che spesso ne contengono molto e anche dell’acqua frizzante.

– Evitate lo zucchero: non fa bene alla linea e in più aumenta la circonferenza di cosce e glutei. No a caramelle, dolci, gelati ma anche bibite gassate e alcolici.

– Consumate molta frutta e verdura. Ricche di vitamine e minerali, frutta e verdura sono ottime per la salute ma anche per la linea, dato che contengono poche calorie.



TRATTAMENTI ESTETICI

– Le creme. A base di caffeina o di guaranà, rinfrescanti o a effetto termico, in commercio esistono numerose creme studiate per assottigliare le cosce ed eliminare la cellulite. La crema è molto più efficace se viene associata a un massaggio linfodrenante, che riattiva la circolazione del sangue.

– La doccia fredda. Rimedio della nonna, la doccia fredda, per quanto poco piacevole, ha dimostrato la sua efficacia. Dopo aver fatto il bagno o la doccia, passatevi un getto d’acqua fredda sulle cosce: riattiverete la circolazione e tonificherete la pelle.

– Il drenaggio linfatico. Questa tecnica consiste nel stimolare la linfa attraverso pressioni manuali che combattono la sensazione di pesantezza delle gambe e eliminano la cellulite. Il linfodrenaggio si pratica in istituto almeno una o due volte al mese.

ATTIVITÀ FISICA

– Il nuoto è uno sport completo che fa lavorare tutto il corpo, in particolar modo le cosce. Per far lavorare i muscoli in profondità usate le pinne, che aumentano lo sforzo. L’acquagym vi permetterà di fare movimenti meno bruschi ma non meno efficaci.

– Jogging è, per eccellenza, lo sport che permette di ottenere gambe da sogno. Lo sforzo prolungato permette di bruciare i grassi e quindi di diventare più snelle. Vi consigliamo di correre per almeno mezz’ora o più, ma fate attenzione a indossare scarpe adatte, altrimenti rischiate di farvi male alle articolazioni.

– Il pattinaggio è uno sport divertente che potete praticare a lungo e senza stancarvi troppo, i rollerblade vi faranno venire cosce e glutei d’acciaio.

– La camminata a passo sostenuto: per avere delle belle gambe è l’attività più facile da fare. Approfittate di ogni occasione per camminare un po’, andate a piedi a fare shopping, evitate di prendere l’autobus se dovete fare solo due fermate. E niente ascensore! Prendere l’abitudine di salire le scale a piedi è facile e fa lavorare i muscoli delle cosce.

– La danza: se fare sport non vi piace, provate a scegliere il ballo. Sollecita molto i muscoli delle gambe, in particolare i balli latinoamericani o le danze africane.

– La bicicletta. La bicicletta permette di far lavorare i muscoli delle gambe con dolcezza e, in più, è facile trovare il tempo di farne: potete andare al lavoro in bicicletta o effettuare dei piccoli spostamenti. Quando è bel tempo, la bicicletta è più piacevole dei trasporti pubblici.