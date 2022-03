Come avere labbra perfette e carnose senza filler in soli 5 step (+2)

Praticamente tutte le donne, e non solo, si chiedono come avere labbra carnose senza chirurgia. Bastano 5 step essenziali e due opzionali per una bocca rimpolpata, turgida, ingrandita per ottenere labbra effetto filler, senza bisogno di aghi. Segui questi consigli e trucchi rapidi e indolore per avere labbra perfette non solo indossando il makeup, ma anche al naturale, con solo 5 prodotti chiave di cui non vorrai fare più a meno.

Lo scrub labbra, per eliminare le pellicine e renderle lisce

Il primo step per avere labbra perfette ed ottenere un risultato effetto filler è sicuramente preparare le labbra in modo che siano lisce. Per eliminare le pellicine è ideale quindi effettuare uno scrub delicato e, allo stesso tempo, già il massaggio consentirà un maggiore afflusso di sangue in quella zona. Come risultato le labbra saranno morbide, lisce, levigate, leggermente più gonfie e colorate.

Esistono tanti scrub labbra in commercio, tanti sono addirittura edibili, cioè si potrebbero anche rimuove semplicemente leccando le labbra, anche se sempre meglio sciacquarli per evitare di ingerire anche pellicine o residui di makeup o sporcizia. Prima di effettuare uno scrub labbra puliscile con un detergente delicato, poi applica lo scrub. Su labbra asciutte lo scrub sarà più potente ma se hai la pelle delicata meglio applicarlo a labbra bagnate.

Puoi realizzare uno scrub labbra fai da te a casa semplicemente utilizzando ingredienti che trovi in cucina. Prendi un cucchiaio di zucchero bianco, più delicato perché con granelli più sottili e unisci del miele fino a creare un composto omogeneo. Non dovrà essere troppo solido altrimenti quando lo userai tenderà a cadere, ma neanche troppo liquido, altrimenti colerà dappertutto. Se il miele è troppo duro scaldalo leggermente o aggiungi qualche goccia d’acqua per ammorbidire il composto, se invece lo scrub è troppo liquido aggiungi un po’ di zucchero.

La maschera labbra, per idratarle, nutrirle e rimpolparle prima del makeup

Dopo aver effettuato lo scrub asciuga le labbra tamponandole delicatamente con un asciugamano. Questo è il momento perfetto per un boost di idratazione, applicando una maschera labbra. Ne esistono di diversi tipi ma i principali sono sostanzialmente tre: i patch labbra, le maschere da rimuovere le lip sleeping mask, ovvero maschere da tenere in posa tutta la notte.

I patch labbra sono sicuramente più veloci e pratici, si apre la confezione, si poggia il patch sulle labbra e si aspetta il tempo di posa. Intanto puoi rilassarti o fare quello che preferisci, ma sicuramente non potrai parlare perché il patch blocca le labbra e non consente di aprirle. Le maschere in crema si applicano facilmente con le dita o con un pennellino seguendo i contorni della bocca, si lasciano agire e poi si risciacquano. In questo caso è possibile parlare, ma attenzione a non applicare troppa maschera o potrebbe finire in bocca. Meglio non truccare il viso, dovendola poi sciacquare, ma puoi cominciare con il makeup occhi.

Le lip sleeping mask, o maschere labbra notte, sono dei veri e propri balsami labbra ricchi corposi da applicare prima di andare a dormire in modo che agiscano durante tutta la notte. Al mattino le labbra avranno assorbito tutta o quasi la maschera e basterà rimuovere gli eccessi con la normale detersione. Ovviamente si possono usare anche come impacco dopo aver eseguito lo scrub, rimuovendola poi prima di procedere con il trucco labbra.

Prima di cominciare a truccarti applica un balsamo labbra

Dopo aver eseguito una maschera, applica un balsamo labbra idratante e nutriente, prima di cominciare o continuare con il makeup per ottenere labbra carnose senza chirurgia. In questo modo le labbra manterranno tutta la loro idratazione e saranno ancora morbide e lisce quando andrai ad applicare il rossetto. Scegli un balsamo labbra neutro, non colorato, per evitare di macchiare o sporcare il contorno labbra, per il resto libera scelta sulla tipologia da usare. I balsami labbra in barattolo sono ottimi perché molto idratanti, ma meglio utilizzarli solo in casa per evitare di prelevarli con le dita sporche. Un’ottima alternativa sono i balsami labbra in tubetto, morbidi e meno cerosi, per chi preferisce una texture più scorrevole. Per quanto riguarda i grandi classici, i balsami labbra in stick, scegli li tuo preferito, quello di cui ti fidi maggiormente, meglio però se non contiene petrolati.

È il momento del lip plumper o volumizzante labbra

Una volta terminato il makeup di viso e occhi ed essere arrivata al momento del rossetto, prima di applicarlo stendi un volumizzante labbra. Un lip plumper è un prodotto che aiuta a gonfiare le labbra e sarà proprio lui a giocare un ruolo chiave per avere labbra carnose senza chirurgia, ma ottenere labbra effetto filler. Ne esistono di varia tipologia, ma tutti hanno un tempo di posa. Applicalo e sentirai le labbra che piano piano cominceranno a pizzicare e a bruciare leggermente, diventeranno più rosse e gonfie, è del tutto normale. Ovviamente deve essere una sensazione non dolorosa, non devi sentire un bruciore insopportabile, in tal caso sciacqua via il prodotto perché potresti essere allergica a qualche componente.

Se pensi di applicare un rossetto, scegli un lip plumper che si asciuga sulle labbra, così non dovrai rimuoverlo perché svanirà da solo quando avrà raggiunto il massimo effetto, allora potrai procedere con il trucco labbra. I gloss volumizzanti labbra, invece, hanno un duplice utilizzo: applicali sulle labbra per ottenere un effetto volumizzante e lucido senza bisogno di stendere poi il rossetto oppure applicali, lasciali agire e poi rimuovili con una velina se ad esempio vuoi applicare sopra un rossetto liquido o opaco.

Scegli il tuo rossetto preferito e applicalo con cura

Dopo aver aspettato il tempo di posa del volumizzante labbra, se non si è asciugato da solo e se vuoi applicare il rossetto, rimuovilo. A questo punto, dopo aver scelto il tuo rossetto preferito stendilo con cura, aiutandoti con un pennellino per essere più precisa. Attenzione a non applicarlo troppo fuori dal contorno delle labbra, che adesso saranno più gonfie grazie al lip plumper. Ricordati che è un effetto temporaneo che dura qualche ora e se il rossetto è troppo fuori dai bordi, quando le labbra ritorneranno alla loro dimensione naturale si vedrà troppo stacco e l’effetto non sarà molto estetico. Porta comunque un gloss volumizzante labbra con te, in modo da poterlo riapplicare anche sopra il rossetto, così che le labbra si gonfino nuovamente anche se il rossetto non sarà più opaco.

Due step opzionali: matita e gloss, per rendere le labbra ancora più carnose

Se vuoi avere labbra carnose senza chirurgia e un vero e proprio effetto filler e hai qualche minuto in più da perdere, altri due prodotti possono rivelarsi degli utili alleati. Come prima cosa, dopo aver applicato il lip plumper ed aver rimosso gli eccessi, contorna le labbra con una matita nude o dello stesso colore del rossetto scelto. Puoi sbordare di qualche millimetro, tenendo a mente quanto detto prima: adesso le labbra sono più grosse per effetto del volumizzante, ma poi torneranno normali.

Applica adesso il rossetto e, per volumizzare le labbra ancora di più, scegli due tonalità dello stesso colore, ma una più scura e una più chiara. Applica prima la più scura su tutte le labbra e poi sfuma al centro un puntino di quella più chiara. Questo farà automaticamente apparire le labbra più voluminose per effetto ottico. Ma non è finita qui, per completare questo effetto di labbra volumizzate senza filler, applica solo al centro un po’ di gloss per renderle ancora più rimpolpate e carnose.