123RF Astronauta diventa papà in orbita

Joshua Kutryk ha 44 anni, fa l’astronauta per l’Agenzia Spaziale Canadese e da inizio ottobre vive sulla Stazione Spaziale Internazionale, a circa 400 chilometri dalla Terra. Sapeva già prima di partire che la nascita della figlia, la sua terza, sarebbe arrivata mentre lui era in orbita. Così, quando è arrivato il momento, si è collegato in videochiamata con l’ospedale ed è stato lì con la sua famiglia, almeno attraverso uno schermo.

La bambina si chiama Katherine Grace Kutryk. L’annuncio è arrivato il 24 novembre, con un post su Instagram firmato insieme dalla moglie Heather e da Joshua. Ci sono le prime foto della piccola e c’è anche lo screenshot della videochiamata, con papà sullo schermo da lassù. Heather ha raccontato che in casa sono felicissimi, passano le giornate a tenerla in braccio e presto diranno qualcosa in più sul parto.

Il significato del nome Grace, un omaggio alla capsula SpaceX

Il secondo nome ha un legame diretto con il lavoro del papà. Grace è il nome della capsula SpaceX che il 1° ottobre è partita da Cape Canaveral e ha portato Kutryk e il resto dell’equipaggio della missione Crew-13 fino alla stazione. Per Heather è un modo per legare la bambina, fin dal primo giorno, all’impresa del suo papà.

Grace è il quinto e ultimo Crew Dragon costruito dall’azienda di Elon Musk e prima di questa missione aveva volato una sola volta, nell’estate del 2025, con la missione privata Axiom-4. La capsula, poi, resta agganciata alla stazione per tutta la missione. Quindi la Grace “spaziale” è lì, a pochi metri da Joshua, mentre l’altra Grace è a casa con la mamma.

E il primo nome? Katherine di solito viene collegato al greco katharós, che significa “puro”. Grace arriva dal latino gratia, cioè grazia, dono. Insieme raccontano un regalo prezioso, ed è così che Heather e Joshua vedono la loro terzogenita.

Papà astronauta sulla Stazione Spaziale Internazionale, quando potrà abbracciare la figlia

Salutare la famiglia è stato durissimo. Prima del lancio ha pubblicato su X una foto con Heather e i bambini e ha ammesso che quel saluto, a poche settimane dal parto, era stato il momento più difficile della sua vita. Per lui è il primo volo nello spazio, un sogno che coltiva da quando era bambino. Resterà in orbita sei mesi insieme a Jessica Watkins e Luke Delaney della NASA e al cosmonauta russo Sergey Teteryatnikov.

L’Agenzia Spaziale Canadese ha fatto sapere che mamma e bimba sono in buona salute e ha diffuso un messaggio della coppia. Heather e Joshua ringraziano i team della NASA e della CSA, raccontano di sentirsi vicini anche con tutta quella distanza di mezzo e lasciano un pensiero per i figli perché vogliono che crescano sapendo che i sogni grandi si possono raggiungere, con impegno, testardaggine e tante persone care intorno.

Peter e Anna, i primi due figli della coppia, hanno preso sul serio il loro nuovo ruolo e coprono la sorellina di attenzioni. Il primo abbraccio tra papà e Katherine Grace arriverà in primavera, quando l’equipaggio rientrerà a Terra e la famiglia sarà finalmente al completo. Nel frattempo, nelle sere di cielo limpido, Heather potrà mostrarle quel puntino luminoso che passa sopra le loro teste. Lì sopra c’è il suo papà.