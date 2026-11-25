Doppia festa per Loris e Sabrina, che celebrano la laurea conseguita insieme dopo anni di studio e di sacrifici. Gli studi record a Rimini

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123RF Mamme e figlio, laurea insieme

Per anni Sabrina Urbinati e suo figlio Loris Lazzaretti si sono passati appunti, dubbi e incoraggiamenti, e alla fine hanno festeggiato lo stesso risultato. Madre e figlio si sono laureati insieme in Economia al Campus universitario di Rimini, la sede romagnola dell’Università di Bologna, e hanno conquistato entrambi il voto più alto, 110 e lode. Lei ha 53 anni, lui 22.

A rendere tutto più speciale ci ha pensato il calendario, perché la seduta di laurea coincideva con il compleanno di Sabrina. E la gioia, in famiglia, si è moltiplicata. Nella stessa giornata ha festeggiato la laurea anche Melissa, 22 anni, fidanzata di Loris e compagna di corso di entrambi. Tre corone d’alloro in un colpo solo.

Madre e figlio laureati con 110 e lode, il segreto di studiare insieme

La famiglia vive a San Lorenzo in Correggiano, frazione adagiata sulle colline alle spalle di Rimini. Loris, dopo la maturità, ha imboccato la strada dell’università quasi senza pensarci. Per Sabrina, impiegata al Comune di San Clemente, la scelta è stata quella di riaprire i libri parecchi anni dopo il diploma, tra lavoro e famiglia.

All’inizio il suo obiettivo era quella di superare gli esami, anche con il voto minimo. Poi il libretto ha cominciato a riempirsi di trenta e l’entusiasmo è cresciuto appello dopo appello. Sabrina racconta che l’università le ha regalato un’energia nuova, quasi un ritorno ai vent’anni.

Ritrovarsi iscritti allo stesso corso ha trasformato madre e figlio in una squadra. Hanno preparato quasi tutti gli esami della laurea in Economia fianco a fianco, dividendosi i ruoli: lei, forte della sua esperienza, guidava Loris negli argomenti più specialistici; lui la aiutava a fissare i concetti e a rivedere il programma prima di ogni prova. Loris ammette che la mamma gli ha chiarito parecchi passaggi ostici, e che lui ha ricambiato ogni volta che serviva. Sul regalo di compleanno, poi, sono d’accordo: se lo sono fatto a vicenda.

Tornare a studiare dopo i 50 anni, l’esempio che arriva da Rimini

Tra i banchi del Campus, all’inizio, madre e figlio hanno preferito tenere per sé il loro legame. Un pizzico di pudore, il timore degli sguardi curiosi e, soprattutto, il desiderio di Sabrina di lasciare a Loris la sua vita da studente, con le sue amicizie e i suoi spazi. I compagni lo hanno scoperto un po’ alla volta, e ogni rivelazione finiva tra lo stupore di tutti.

Dal primo semestre fino all’ultimo appello, al tavolo di studio sedeva anche Melissa. Lezioni, fatica e interi pomeriggi a sottolineare dispense sono stati divisi in tre, e lei oggi sente che ogni sacrificio ha avuto la sua ricompensa. A tenere unito il gruppo è sempre stato il gioco di squadra.

E adesso? Loris e Melissa, che lavorano già in studi commerciali, puntano alla laurea magistrale in management e finanza all’Università di Urbino. Sabrina torna alla sua scrivania in Comune con un 110 e lode da incorniciare e la prova che tornare a studiare dopo i 50 anni è un sogno a portata di mano. I compagni di banco più affiatati, a volte, abitano sotto lo stesso tetto.