Come nel film Genitori in trappola, due sorelle separate da piccole si ritrovano durante una partita

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Getty Images Lindsay Lohan alla premiere di Genitori in Trappola nel 1998

Una partita di softball, due squadre avversarie e una somiglianza impossibile da ignorare. È bastato questo per cambiare per sempre la vita di Samantha Rensvold, 19 anni, e Kyann Dean, 18, due sorelle biologiche separate da piccole e cresciute a chilometri di distanza. Le ragazze si sono ritrovate casualmente durante un torneo nel Montana, grazie all’intuizione di una compagna di squadra. Una storia che sembra uscita direttamente da Genitori in trappola, il celebre film del 1998 con Lindsay Lohan, in cui due gemelle, ignare dell’esistenza l’una dell’altra, si incontrano durante un campo estivo. Con una differenza: questa volta è successo tutto nella realtà.

Due sorelle si ritrovano durante una partita, come nel film con Lindsay Lohan

La vicenda risale a un anno fa ma solo ora è diventata virale sui media americani. Nell’estate 2025 Samantha Rensvold arriva a Belgrade, nel Montana, per partecipare a un torneo di softball. Come tutte le altre giocatrici è concentrata sulla competizione. Non può immaginare che quella giornata cambierà per sempre la sua vita.

Durante il torneo, una compagna di squadra nota una ragazza della formazione avversaria che assomiglia in maniera impressionante a Samantha. È Kyann Dean, ha 18 anni e gioca proprio contro di lei.

La somiglianza è talmente evidente da spingere la compagna a farlo notare. Samantha osserva la ragazza da lontano e rimane senza parole. “Ho pensato: non può succedere proprio a me”, ha raccontato successivamente, ricordando quel momento.

La giovane conosce un dettaglio importante della propria storia familiare: sa di avere una sorella biologica più piccola, ma non l’ha mai incontrata. Adottata quando era ancora bambina, Samantha è cresciuta senza conoscere il luogo in cui viveva la sorella né il suo aspetto. L’adozione è stata gestita con modalità riservate, impedendole di ottenere informazioni sufficienti per rintracciarla.

Ma davanti a quella ragazza così simile a lei il sospetto diventa giustamente sempre più forte. Samantha decide però di non avvicinarla immediatamente. Preferisce telefonare alla madre adottiva e consultare l’elenco delle partecipanti al torneo.

È allora che scopre un particolare destinato a cambiare tutto: il nome Kyann coincide con quello che, secondo le informazioni in suo possesso, la madre biologica aveva scelto per la sorella minore. Una coincidenza difficile da ignorare, che spinge le due famiglie a cercare ulteriori conferme.

Ne viene fuori una ricostruzione che porta rapidamente alla scoperta della verità. Le famiglie confrontano le informazioni sulle rispettive adozioni e trovano una serie di corrispondenze: l’ospedale in cui le ragazze sono nate è lo stesso, così come il nome della madre biologica e altri dettagli delle loro storie personali.

Samantha e Kyann scoprono così di essere sorelle, nate a circa un anno di distanza e affidate a due famiglie differenti. Per tutta la vita sono cresciute a circa 640 chilometri l’una dall’altra, senza sapere dove si trovasse l’altra. Ma le sorprese non finiscono qui.

Una volta iniziato a conoscersi, le due ragazze scoprono di condividere molto più di una semplice somiglianza fisica. Entrambe hanno praticato pallavolo, giocando nello stesso ruolo e indossando persino lo stesso numero di maglia: il 6. In più Samantha ha ammesso di aver riconosciuto nella sorella alcuni dei propri gesti, espressioni e persino una risata incredibilmente simile alla sua.

Piccoli dettagli che rendono ancora più emozionante la scoperta di un legame familiare mai vissuto prima. “È come se non sapessimo cosa provare, perché abbiamo aspettato quel momento per tutta la vita”, ha spiegato Samantha.

Oggi le due sorelle studiano in Stati differenti: Samantha a Washington e Kyann nel Nord Dakota. La distanza geografica continua a separarle, ma questa volta sanno come ritrovarsi. Sono rimaste in contatto e hanno cominciato a costruire quel rapporto che non hanno potuto vivere durante l’infanzia.

La storia ricorda Genitori in trappola, il film con Lindsay Lohan

Quanto accaduto a Samantha e Kyann ha inevitabilmente riportato alla memoria Genitori in trappola, la commedia del 1998 diretta da Nancy Meyers e interpretata da una giovanissima Lindsay Lohan.

Nel film, l’attrice veste i panni di due gemelle identiche, Hallie Parker e Annie James, separate quando erano piccolissime in seguito al divorzio dei genitori. Hallie cresce in California insieme al padre, un produttore di vino interpretato da Dennis Quaid, mentre Annie vive a Londra con la madre stilista, a cui presta il volto Natasha Richardson.

Le due bambine ignorano completamente l’esistenza l’una dell’altra fino a quando, all’età di undici anni, si ritrovano casualmente nello stesso campo estivo nel Maine. Inizialmente rivali, scoprono di essere gemelle e decidono di scambiarsi le identità per conoscere il genitore con cui non sono cresciute. Il loro obiettivo è anche quello di far riavvicinare madre e padre, ostacolando il matrimonio di quest’ultimo con la nuova compagna Meredith.

Una storia diventata un classico del cinema per famiglie, che oggi sembra aver trovato un’incredibile corrispondenza nella realtà.