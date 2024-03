Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice

Fonte: La Karavana/Ph. Freek van der Weijden Saskia, Jolisa e Eileen sul loro ostello itinerante

Come nasce un sogno? A volte da un desiderio o da un’intuizione, a volte persino dalla disperazione. Altre volte , ancora, dalla voglia di riscatto e di condivisione. Per Saskia, Jolisa ed Eileen è stato di tutto questo un po’, una combinazione vincente che, grazie ad alcuni ingredienti magici, come la creatività, il coraggio e l’amicizia, ha permesso alle tre ragazze di trasformare un vecchio autobus in un ostello itinerante e realizzare così un sogno straordinario. Questa è la loro storia.

Tre ragazze, un vecchio bus e un ostello itinerante: così è nato un sogno

Per conoscere la storia di Saskia, Jolisa ed Eileen, le tre giovani protagoniste di questa favola moderna, dobbiamo fare un passo indietro nel tempo e tornare al 2020 quando, a causa dell’emergenza sanitaria, le tre sono state costrette a rivedere priorità, prospettive e desideri.

Saskia van Leeuwen, che ha raccontato la sua storia su Business Insider, ha spiegato di come insieme a sua sorella gemella Jolisa, alla sua migliore amica Lisa e ad Eileen, ha realizzato un sogno che si è evoluto in modi e in maniere straordinarie, sicuramente migliori delle sue stesse aspettative. Appassionata di viaggi e di avventure, esattamente come le sue compagne, aveva desiderato a lungo di creare una struttura ricettiva itinerante per girare il mondo e per permettere agli altri avventurieri di fare lo stesso, senza regole e in totale libertà.

Proprio durante l’emergenza sanitaria, avendo messo in pausa i viaggi e le altre avventure programmate, le quattro hanno deciso che quel momento, anche se difficile per tutti, poteva diventare quello giusto per realizzare quello che ormai era un sogno condiviso. Lisa ha poi deciso di lasciare il gruppo per dedicarsi ad altro, ma le altre hanno portato avanti quel progetto fino a farlo diventare realtà. Era l’8 aprile del 2020 quando le tre acquistavano un vecchio autobus arrugginito per trasformarlo in un ostello itinerante. Così è nato La Karavana.

Fonte: La Karavana/Ph Rein Zout Fotografie

Dall’idea al progetto: La Karavana

“Ci è voluto più di un anno per sistemare l’autobus” – ha raccontato Saskia sul Business Insider – “E ovviamente non sono mancati i momenti difficili”. Le risorse economiche richieste per trasformare il mezzo di trasporto in una struttura ricettiva sono diventate un fardello ingombrante per le tre, che per mandare avanti il progetto hanno dovuto attingere ai risparmi di una vita. Ma l’hanno fatto, insieme, perché mai in nessun momento, e per nessuna ragione, hanno pensato di mollare.

Terminati i lavori di ristrutturazione, che sono durati circa un anno, Saskia, Jolisa ed Eileen hanno dovuto affrontare un’altra prova importante: quella di conseguire la patente per autobus; anche questa superata brillantemente: “È stato allora che ci siamo rese conto che stavamo realizzando tutto questo insieme, non avevamo bisogno di nessun altro”.

La Karavana, da vecchio autobus arrugginito degli anni ’70, è diventato così un ostello itinerante. Dopo averlo messo a nuovo le tre hanno raccontato al mondo di quel sogno realizzato, invitando tutti i viaggiatori a unirsi in quell’esperienza inedita e suggestiva. Il primo anno le cose non sono andate come si aspettavano, e Saskia, Jolisa e Eileen si sono viste costrette a cancellare dei viaggi per mancanza di prenotazioni. Ma la parola arrendersi non era contemplata nel loro vocabolario di vita e alla fine, dopo aver continuato a parlare del progetto in lungo e il largo e aver incuriosito i più, sono riuscite a far decollare la loro impresa.

Oggi La Karavana gira per l’Europa durante tutto l’anno e può ospitare fino a un massimo di 9 persone. L’ostello su ruote è dotato di posti letto, servizi igienici, un soggiorno, una cucina e anche un sistema di riscaldamento. Ovviamente Saskia, Jolisa e Eileen sono sempre a bordo ad accogliere chiunque voglia far parte di questa avventura.