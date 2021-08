X-Factor, lutto per Lorenzo Fragola: si è spento il papà Davide

editato in: da

Lutto per il cantautore Lorenzo Fragola. Nelle scorse ore è morto il papà Davide, al quale era molto legato e che, stando alle prime dichiarazioni, da qualche tempo lottava contro una brutta malattia che ha peggiorato gravemente le sue condizioni. I funerali si sono celebrati martedì 17 agosto presso la Chiesa Cuore Immacolato di Maria a Catania, città natale del cantautore e della sua famiglia.

Ancora nessun commento da parte dell’artista siciliano, diventato celebre grazie alla sua partecipazione a X-Factor nel 2014, edizione che ha vinto e che lo ha portato al successo, conquistando il cuore di tantissimi fan che continuano a seguirlo con affetto.

Davide Fragola ha lavorato come ispettore di Polizia a Catania, sua città d’origine in cui ha costruito una splendida famiglia al fianco della moglie Rossella. Dal loro amore è nato nel 1995 Lorenzo, che sin da giovanissimo ha manifestato la sua particolare propensione per le arti, soprattutto per la musica e il canto. E i genitori lo hanno sempre sostenuto in tal senso, dandogli tutto il loro appoggio per coltivare la sua passione.

Dapprima ha preso parte a diversi spettacoli in scena al Teatro Stabile di Catania come cantante, poi l’allora giovanissimo Lorenzo si è trasferito a Bologna per studiare al DAMS. Da lì a X-Factor il passo è stato breve, anche se al primo provino aveva ricevuto un “no”. Cosa che non lo ha assolutamente fermato, anzi gli ha dato l’ulteriore carica per mettercela tutta.

Avere i genitori dalla propria parte è importante per un giovane che vuole inseguire i suoi sogni. E possiamo immaginare quanto possa essere straziante questo momento per Lorenzo Fragola, dopo aver perso quel padre che gli è stato sempre vicino. Il cantautore è piuttosto riservato sulla sua vita privata, eppure in qualche occasione non ha esitato a manifestare la sua stima e il suo affetto nei confronti dei genitori. Emblematico il post che condivise su Facebook nel 2016, per celebrare la Festa della Donna, con una dedica per mamma Rossella che commosse tutti: “Lei è mia madre. Un paio d’anni fa, dopo aver perso il lavoro, ha deciso di iscriversi all’università e finalmente oggi si è laureata in Psicologia! Oggi lei è la mia eroina, oggi voglio augurare buona festa delle donne con questa foto. Sono orgoglioso. Ti voglio bene”.

A Lorenzo Fragola e alla sua famiglia va il nostro abbraccio.