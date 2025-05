Werenoi, muore a 31 anni il rapper francese degli ascolti record

Fonte: IPA Werenoi

Si è spento ad appena 31 anni Werenoi, rapper francese campione di ascolti. La notizia della morte dell’artista è stata data dal suo produttore, che ha parlato di “un improvviso deterioramento del suo stato di salute”. Ad essergli fatale, secondo la stampa d’Oltralpe, sarebbe stato un arresto cardiorespiratorio.

Lutto nel mondo della musica francese. Ad appena 31 anni è morto Werenoi, rapper francese di origini camerunensi molto ascoltato sulle piattaformi digitali. Ad annunciarlo è stato il suo produttore, noto come “Babs”: “Riposa in pace fratello mio”, ha scritto sui social, confermando la notizia secondo cui il rapper sarebbe morto in ospedale dopo un arresto cardiorespiratorio.

Secondo quanto si apprende dalla stampa francese, Werenoi sarebbe deceduto nella mattina del 17 maggio all’ospedale della Pitié-Salpêtrière, nel 13° arrondissement di Parigi, dove era stato ricoverato il giorno precedente per un’insufficienza cardiaca legata a un’iperkaliemia non controllata. Sarebbe quindi caduto in coma dopo un primo arresto cardiaco, prima che il secondo gli fosse fatale. Già martedì scorso, il cantante non aveva potuto ritirare il suo trofeo alla cerimonia dei Flammes a causa di un “brutto infortunio”, ma aveva comunque voluto registrare un video per ringraziare il suo pubblico. Voci su un improvviso peggioramento delle sue condizioni di salute circolavano già da venerdì, quando il rapper aveva dovuto dare nuovamente forfait ad un impegno live. Oggi, la notizia che, purtroppo, ha confermato le indiscrezioni.

Estremamente discreto e poco avvezzo al gossip, Werenoi è stato senza dubbio uno dei protagonisti assoluti della musica contemporanea: nel 2024 è stato l’artista che ha venduto di più in Francia, superando perfino la donna dei record Taylor Swift. Nel 2023 era stato eletto la rivelazione maschile dell’anno alla cerimonia di Les Flammes, i riconoscimenti musicali francesi. Sui social, colleghi, amici e fan non hanno tardato a far arrivare le loro condoglianze e messaggi di vicinanza alla famiglia del rapper.

Chi era Werenoi, il cantande dei record

Werenoi, al secolo Jeremy Bana Owona, era nato nel 1994 a Montreuil in una famiglia di origine camerunense. Protagonista di una carriera fulminea, si è affermato come l’artista che ha venduto più album in Francia nel 2023 e nel 2024, secondo i dati del Sindacato nazionale dell’editoria fonografica (Snep): “Il successo è arrivato rapidamente, è vero. Credo sia dovuto a tanto lavoro. Passo praticamente la mia vita in studio” aveva confessato.

La sua prima canzone, Guadalajara, risale al 2021. Nel 2023, dopo aver pubblicato Carré, Telegram e Telegram 2, il rapper ha continuato a fare incetta di successi con il suo album Pyramide. L’anno successivo, nel 2024, ha pubblicato Pyramide 2, con cui ha scalato tutte le classifiche. L’ultimo album, uscito quest’anno, è Diamant noir.

Nonostante il grande successo mediatico, Werenoi aveva sempre mantenuto un profilo piuttosto basso, distinguendosi per discrezione e riservatezza: “Preferisco tenere la mia vita privata per me. Parlando troppo, si rischia di dire quello che non si vuole. Preferisco il mistero. Racconto abbastanza di me stesso nei miei testi” aveva dichiarato alla stampa. Anche durante i suoi impregni in pubblico, l’artista nascondeva spesso il volto dietro un paio di vistosi occhiali da sole.