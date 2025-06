La soubrette è tornata in Italia per partecipare a Sognando Ballando con le Stelle e ha mostrato uno degli accessori più lussuosi del suo guardaroba

Fonte: IPA Wanda Nara

Wanda Nara continua a provocare e ostentare: dopo aver mostrato la Lamborghini di Mauro Icardi dipinta di rosa, ha tirato fuori altri regali dell’ex marito. Tutto è accaduto in Italia dove la conduttrice si è recata prima per l’udienza di divorzio, a Milano, e poi per partecipare a Sognando Ballando con le Stelle, a Roma.

La borsa di lusso di Wanda Nara

Dopo la fine del programma di Milly Carlucci, Wanda Nara è volata a Monaco per assistere dal vivo alla finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Inter. Prima di arrivare allo stadio ha condiviso una foto in taxi dove non è passata inosservata la sua lussuosa borsa. Un vero e proprio sogno per ogni fashion victim.

Si tratta della Himalaya Birkin 30 di Hermès, una delle borse più ambite dai collezionisti del brand. È caratterizzata da dettagli in oro bianco 18 carati e diamanti incastonati. Questa borsa in edizione limitata è il regalo che Mauro Icardi ha fatto all’ex moglie quando, nel 2021, è diventato di dominio pubblico il suo tradimento con China Suarez, oggi sua attuale compagna.

Icardi avrebbe provato a ricomporre la sua famiglia donando a Wanda questo incredibile accessorio cult per farsi perdonare. La Birkin è costata al calciatore circa 300.000 euro e lo stesso modello è stato acquistato in passato da Jennifer Lopez, Kim Kardashian, Chiara Ferragni e Georgina Rodriguez.

Come detto, Icardi avrebbe fatto questo dono a Wanda nel tentativo di ricucire il loro matrimonio. “La conservo e, se possibile, ci dormo”, ha dichiarato lei in passato, riferendosi al suo amore per questa borsa che conserva nella cabina armadio della sua casa italiana.

Fonte: IPA

Perché la borsa di Wanda Nara costa così tanto

Realizzata con la pelle dell’esotico coccodrillo Niloticus, questa borsa è stata realizzata per un cliente anonimo ma è diventata nota solo nel 2017. È stata venduta per la prima volta a 180.000 euro e, da allora, è diventata la borsa più costosa al mondo. Presenta anche un mantello bianco lucido che ricorda proprio le montagne dell’Himalaya.

“È difficile da trovare, ma si può comprare online – ha spiegato la showgirl argentina -. Ha questo prezzo proprio per la difficoltà di trovarla. Se me la sono tenuta? Certo che me la tengo, quasi ci dormo con la borsa! È il mio secondo amore“, ha fatto sapere Wanda Nara.

Nonostante il prezzo elevato, Wanda ha deciso di non perdonare il marito, ma ha conservato il regalo e ancora oggi se ne vanta sui social media. È un pezzo difficile da reperire per i collezionisti e per questo motivo è improbabile che Mauro Icardi riesca ad averne un altro simile da regalare a China, diventata la sua compagna.

Per il momento l’attrice e cantante si è dovuta accontentare di un altro regalo, sempre firmato Hermès ma decisamente meno costoso: il modello Haut À Courroies, realizzato con materiali di altissima qualità e il cui prezzo oscilla tra i 58mila e i 68mila euro.

Nell’ultimo periodo lo sportivo avrebbe donato a China anche un borsone da viaggio di Louis Vuttion del valore di 2mila euro e un anello di Cartier di ventimila euro. Insomma, cambiano gli amori ma Mauro Icardi resta senza ombra di dubbio un partner molto generoso…