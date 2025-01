Fonte: IPA Wanda Nara

Wanda Nara sta vivendo un periodo piuttosto complicato, dopo aver deciso di chiudere definitivamente la sua lunga storia d’amore con Mauro Icardi, da cui sono nate anche due splendide bambine: Francesca e Isabella. Dopo aver troncato la loro relazione, infatti, tra la conduttrice televisiva e lo sportivo non sono mancati gli scontri e le accuse reciproche, che li hanno portati fino alle denunce giudiziarie.

Wanda Nara ha accusato l’ex marito di violenza domestica e ha chiesto l’aiuto delle forze dell’ordine per procedere allo sfratto dello sportivo dalla loro casa argentina nella notte del 30 novembre scorso. Mauro Icardi, dal canto suo, si è molto infuriato quando è venuto a sapere della nuova relazione della moglie e ha chiesto la custodia delle loro bambine.

Da qualche giorno, però, la conduttrice televisiva ha svelato di aver deciso di chiudere la sua storia d’amore con il rapper L-Gante per dedicare tutto il suo tempo alle sue figlie e alla situazione complicata con l’ex marito. Dopo la rottura il musicista ha rivelato di aver sentito diverse volte Mauro Icardi e che lui è sempre stato molto gentile nei suoi confronti.

L-Gante, i messaggi con Mauro Icardi

Secondo quanto raccontato da Wanda Nara, la sua relazione amorosa con L-Gante andava avanti già da diversi anni. La conduttrice televisiva, infatti, sembrava più innamorata che mai del giovane musicista, soprattutto in occasione della sua recente festa di compleanno, in cui i due si sono lasciati andare a un tuffo in piscina notturno.

Dopo la rottura, L-Gante ha raccontato a Intruders di essere rimasto in buoni rapporti con la showgirl: “Continuiamo a parlare, non abbiamo nulla l’uno contro l’altro, né qualcosa per cui litigare”. Il rapper ha svelato che la decisione di allontanarsi è stata presa di comune accordo tra di loro: “È stata una decisione di entrambi… Ci siamo allontanati un po’ e forse questo ci aiuterà a risolvere tutti i nostri problemi personali”.

In seguito L-Gante ha anche rivelato di aver sentito telefonicamente Mauro Icardi diverse volte: “Mi scriveva sempre per augurarmi il meglio, per giocare a pallone, per mangiare qualcosa. Lo capisco, è molto divertente”.

L-Gante e China Suárez, la smentita

Negli ultimi giorni si era insinuato che L-Gante si fosse scambiato anche dei messaggi compromettenti con China Suárez, presunta nuova fiamma di Mauro Icardi, che sarebbe anche alla base della fine del suo matrimonio.

Sarebbe stata proprio Wanda Nara a fare questa rivelazione, ma nel suo intervento televisivo L-Gante ha voluto categoricamente smentire tale indiscrezione: “La chiacchierata con la China è fantasia”. Il rapper avrebbe aggiunto che non era proprio possibile che l’ex moglie di Mauro Icardi potesse aver visto delle chat compromettenti sul suo cellulare perché non ne conosceva la password.

Anche tra Mauro Icardi e China Suárez, negli ultimi giorni, sembra ci siano state delle tensioni, tanto da portare la modella a lasciare la nuova casa di lui, dopo essere venuta a conoscenza che fosse quella sempre desiderata dalla stessa Wanda Nara. In ogni caso sembra che la conduttrice televisiva abbia intenzione, adesso, di ricostruire il suo rapporto amoroso con Mauro Icardi anche per rimettere insieme la sua famiglia. Il calciatore, però, sarebbe del tutto contrario a riprendere la loro relazione amorosa.