Vittorio Sgarbi, la dolce dedica della compagna Sabrina Colle durante il ricovero

Da quando è ricoverato al Gemelli per curare la sua depressione, Vittorio Sgarbi è stato inondato da messaggi d’affetto come quello della compagna Sabrina Colle

Fonte: IPA Vittorio Sgarbi

Vittorio Sgarbi è da sempre una delle personalità più forti e riconoscibili della tv italiana, storico e critico d’arte, ma anche apprezzato opinionista nonché scrittore e politico. Da circa un mese Sgarbi si trova ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per curare una grave forma di depressione che ha colto tutti di sorpresa e ha destato non poca preoccupazione tra chi lo segue e lo ama. Ora, tra i tanti messaggi d’affetto dei fan, arriva anche una tenera dedica da parte della sua compagna, Sabrina Colle.

Vittorio Sgarbi, l’affetto dei fan e la dedica di Sabrina Colle sui social

Grazie al suo carattere schietto e sincero che lo ha reso un personaggio a volte criticato per l’eccessiva enfasi delle sue esternazioni, Vittorio Sgarbi si è imposto sulla scena della televisione italiana come uno dei protagonisti dell’ambito socio-culturale ed artistico. Anima di ogni talk show, appassionato critico d’arte e attento osservatore dell’attualità, Vittorio Sgarbi ha saputo costruirsi negli anni un’immagine di grande successo che lo ha fatto apprezzare da moltissimi colleghi e fan che ancora oggi lo seguono e lo ammirano. Per questo ha destato non poca preoccupazione la notizia improvvisa del suo ricovero, giunta circa un mese fa, quando Sgarbi è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma con una diagnosi di depressione. Le sue condizioni sarebbero apparse fin da subito piuttosto preoccupanti, soprattutto perché il critico avrebbe smesso di alimentarsi, condizione che lo avrebbe indebolito molto e per la quale si sarebbe appunto reso necessario il ricovero.

La notizia di un possibile isolamento del critico però era stata smentita: accanto lui ci sarebbero sempre delle persone del suo entourage, oltre al personale sanitario che lo monitora costantemente, e ovviamente ci sarebbe anche la sua dolce metà, Sabrina Colle. La modella e attrice, ormai al fianco dello storico dell’arte dal 1998, ha pubblicato sui social un bellissimo post che ritrae lei e Vittorio in Myanmar.

Nella didascalia di accompagnamento alle foto si legge “Myanmar, 20 anni fa… Il paese che mi è rimasto dentro durante tutto questo tempo e il desiderio di ritornarci è sempre stato vivo da non permettermi di alimentare altre fantasie di viaggi segreti” ha esordito Sabrina nel suo lungo post Instagram per poi proseguire: “Il Myanmar ha perso la bellezza della sua architettura, la solennità dei suoi templi, ma la purezza della sua natura e la dolcezza del suo popolo mi faranno ritornare di nuovo sempre insieme a te. Grazie Vittorio per l’indimenticabile viaggio”. Una dedica tenera e piena d’amore che riporta alla memoria bei momenti condivisi, nella speranza che Vittorio Sgarbi si riprenda al più presto e che, chissà, lui e Sabrina potranno tornare a visitare quei meravigliosi luoghi.

Vittorio Sgarbi, le dichiarazioni della figlia Evelina

Le condizioni di salute di Vittorio Sgarbi avrebbero fin da subito destato preoccupazione non solo tra colleghi, amici (tra cui Marcello Veneziani che era andato a trovarlo per sincerarsi delle sue condizioni di salute) e fan, ma anche tra i membri della sua famiglia, come la figlia Evelina Sgarbi. Ospite di Caterina Balivo a La volta buona, Evelina aveva raccontato di essere andata a trovare il padre in ospedale e di averlo trovato molto provato: “Sta molto male, non pensavo fosse così grave” aveva infatti dichiarato profondamente dispiaciuta, aumentando così l’apprensione dei fan del critico, e aveva aggiunto che forse Vittorio sarebbe stato spostato in psichiatria.

“Non mangia, non parla, non risponde al telefono. A volte, semplicemente, si chiude. Mia sorella è andata a trovarlo, mio fratello assolutamente no” aveva proseguito Evelina. Ora però, gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di salute di Sgarbi sarebbero più incoraggianti e soprattutto il critico d’arte non starebbe affatto affrontando la malattia da solo, come era stato accennato in un primo momento, bensì circondato dall’affetto dei suoi assistenti, dei medici e soprattutto della compagna Sabrina Colle. In questo mese il critico d’arte è anche stato inondato da messaggi di affetto e supporto che gli sono arrivati da più fronti e dei quali Vittorio si sarebbe detto grato, facendo sapere che ringrazia tutti.