Virginia e Amilcar di Amici: le nozze dopo 8 (criticatissimi) anni d’amore

Fonte: Getty Images Virginia Tomarchio

Fiori d’arancio per Virginia Tomarchio e Amilcar Moret Gonzalez: i due ex professionisti di Amici si sono giurati amore eterno dopo otto anni di relazione, criticata soprattutto ai primi tempi per la grande differenza d’età. I ballerini sono tornati nella terra d’origine di lei, la Sicilia, per celebrare la loro unione: una splendida e romanticissima cerimonia le cui immagini sono state postate su Instagram dagli sposini, innamorati e felici come non mai.

Virginia Tomarchio e Amilcar Moret Gonzalez, il matrimonio da sogno in Sicilia

Nozze da favola per Virginia Tomarchio e Amilcar Moret Gonzalez: i due ex professionisti di Amici, che si sono innamorati proprio nel fortunato talent di Maria De Filippi, hanno deciso di celebrare il loro amore nella terra d’origine della ballerina, la Sicilia, il 29 luglio 2024.

E per pronunciare il fatidico Sì, i due hanno scelto una location d’eccezione, il wine resort di lusso Monaci delle Terre Nere, in provincia di Catania, città dove è nata Virginia Tomarchio. La coppia ha optato per una cerimonia intima e raccolta all’aperto, immersa nel verde, a cui hanno partecipato parenti e amici degli sposi.

La ballerina aveva annunciato con un post su Instagram le nozze con il compagno, pubblicando degli scatti del suo ritorno in Sicilia. “Oggi io e Amilcar ci sposeremo, e qui con me ho le mie persone preferite. Qui nella mia città, già oggi ho vissuto momenti profondamente preziosi”, ha scritto a corredo delle foto, aggiungendo: “Sono felice“.

Per la cerimonia la sposa ha scelto un abito in pizzo romanticissimo, con corpetto bianco sporco, gonna ampia bianco ottico e un velo a mantella particolarissimo. Per Amilcar invece un completo color salmone intenso, in pendant con il colore dei fiori scelti per le decorazioni. Per il taglio della torta poi il colpo di scena: la ballerina ha staccato la gonna, mostrando l’abito a sirena ricamato e aderentissimo, che metteva in risalto il suo fisico asciutto e longilineo.

Virginia e Amilcar, la storia nata ad Amici (e criticata)

Per Virginia e Amilcar galeotta fu la danza: lei era solo una ragazzina quando vinse la 14esima edizione di Amici, lui arrivava da Cuba e faceva parte del cast del talent come professionista. Allora Tomarchio era legata a un altro giovane talento della danza, Cristian Lo Presti, che con lei aveva condiviso l’esperienza di allievo nella scuola di Amici.

Per lei l’avventura si concluse con un trionfo, tanto che poco dopo arrivò la chiamata dal teatro dell’Opera di Roma, dove danzò accanto a Eleonora Abbagnato. La storia con il giovane ballerino si concluse presto, e dopo avere calcato palchi prestigiosi, Virginia tornò ad Amici come ballerina professionista e ci rimase fino al 2020.

Fu proprio dietro le quinte del programma di Maria De Filippi che sbocciò l’amore tra i due: non mancarono inizialmente le critiche, sia per i 18 anni di differenza che intercorrono tra i due, sia perché pare che la liason sia nata quando ancora lei era legata a Cristian Lo Presti e il ballerino cubano alla madre di uno dei suoi due bambini. La storia fu poi confermata dal settimanale Chi che pubblicò i primi scatti della coppia.

Oggi di quei pettegolezzi resta solo il ricordo: dopo otto anni d’amore, i due hanno dimostrato a tutti che la loro era il loro era un amore vero. Che la favola abbia inizio.