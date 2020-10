Verissimo, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia pronti alle nozze e ad un figlio

editato in: da

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono stati ospiti di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo. Protagonisti assoluti della quarta edizione del Grande Fratello Vip, il figlio di Eleonora Giorgi e la sua fidanzata si sono confessati in quella che è stata la prima intervista televisiva dall’inizio della loro storia.

Legati da 8 mesi, Clizia Incorvaia a Paolo Ciavarro hanno già conosciuto le rispettive famiglie. Come rivelato dall’ex moglie di Francesco Sarcina, durante il periodo passato distanti hanno fatto diversi video aperitivi in cui lei era con i suoi genitori e Paolo Ciavarro con Eleonora Giorgi (entrata anche nella Casa di Cinecittà ai tempi della loro partecipazione al reality e definita da Clizia ‘suocera iconica‘).

“Avresti mai pensato di innamorarti dentro la Casa del Grande Fratello, tu così timido?”: a questa domanda da parte della Toffanin, Ciavarro ha specificato che l’inizio dell’amore con Clizia è stato assolutamente inaspettato, anche in virtù della scelta, in passato, di tenere la sua sfera privata protetta da un velo di riservatezza.

Quando è arrivato il suo momento di rispondere alle domande della Toffanin, Clizia Incorvaia ha sottolineato come Ciavarro le abbia totalmente sconvolto la vita in un momento in cui non era neanche concentrata sull’amore.

Oggi guardo al passato come a un libro che ho letto e che ti posso raccontare tranquillamente. Vedo tutto in maniera consapevole, lucida e con un sorriso di tenerezza per le cose più belle che ci sono state e la più bella tra tutte è mia figlia Nina.

Dopo queste parole della fidanzata, Ciavarro ha dichiarato di aver avuto modo di conoscere la bambina, nata nel 2015 dall’amore tra l’influencer siciliana e Francesco Sarcina, durante le vacanze estive trascorse assieme alla famiglia Incorvaia. Quando Silvia Toffanin gli ha chiesto se in quei momenti fosse stato o meno preoccupato, Paolo Ciavarro ha risposto di no, sottolineando di esserci passato in quanto figlio di genitori separati e consapevole per questo dell’importanza del rispetto dei ruoli.

La Incorvaia ha detto la sua in merito affermando di aver introdotto Ciavarro a Nina sempre in contesti in cui erano in gruppo, specificando di aspettarsi il medesimo approccio rispettoso dall’ex marito. Ha altresì fatto presente che “Se Nina vedrà i genitori felici, lei sarà una bambina felice”.

Dopo questa parentesi, la Toffanin ha aperto un focus importante sul loro futuro di coppia, evidenziando come Ciavarro non abbia mai nascosto la voglia di diventare padre. Lui ha confermato, dicendo di essere stato cresciuto nell’amore nonostante la separazione dei genitori e di aver avuto sempre un forte senso della famiglia unita.

La coppia, che dopo il discorso sui figli si è scambiata sguardi divertiti d’intesa con Silvia Toffanin, ha poi iniziato a parlare dei difetti reciproci, con l’Incorvaia che ha sottolineato di essere una persona impulsiva.

Durante l’intervista è stata nominata anche Eleonora Giorgi, che Ciavarro ha definito “entusiasta” della storia tra lui e Clizia (le due sono molto amiche). La prima ospitata televisiva di coppia di Clizia e Paolo si è conclusa con due romanticissime dichiarazioni.

Nel corso della sua, Ciavarro ha definito la bionda influencer la donna della sua vita e ha dichiarato di voler costruire con lei una famiglia. Lei, dal canto suo, ha parlato del suo sogno del “per sempre”, dicendo di essere consapevole che Ciavarro è la persona giusta.