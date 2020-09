Clizia Incorvaia ed Eleonora Giorgi: grande intesa. La foto su Instagram con suocera iconica

editato in: da

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: la loro estate d’amore

Clizia Incorvaia ed Eleonora Giorgi conquistano Instagram con un foto splendida, mostrando la loro grande intesa. La storia dell’influencer con Paolo Ciavarro, figlio dell’attrice, procede a gonfie vele e Clizia è riuscita a conquistare anche sua suocera. Sui social le due donne hanno mostrato l’ottimo legame che le unisce postando una foto in cui sorridono insieme, vestite di bianco e con degli occhiali scuri da dive. “Suocera iconica”, ha commentato Clizia, riferendosi all’interprete di Borotalco.

Quando la Incorvaia era ancora nella casa del Grande Fratello Vip, Eleonora aveva svelato che le sarebbe piaciuto vedere nascere una love story con suo figlio Paolo Ciavarro che all’epoca era reduce dalla fine di una relazione. Nel corso del reality fra l’influencer e il conduttore era nato un sentimento molto forte, cresciuto anche lontano dalle telecamere. Dopo un’estate d’amore, ora i due sono pronti a costruire il loro rapporto e a renderlo ancora più solido.

“Paolo ardeva dal desiderio di raggiungere Clizia – aveva confessato qualche tempo fa Eleonora Giorgi, parlando della coppia -. Appena ha potuto, è partito, ha fatto tutti i controlli, tampone, contro tampone, tutto a posto, e si sono finalmente rivisti. Da maggio ho visto lui e Clizia giusto un paio di giorni, quando sono passati da Roma”.

“Clizia mi ha colpita fin da prima di conoscerla, vedendola in tv dalla d’Urso – aveva rivelato -. C’erano elementi di lei che mi hanno incuriosito: il candore, la forte intelligenza. Per cui, prima che Paolo entrasse nella Casa, gli ho detto: “Questa ragazza ti piacerà, perché è simile a me”. Quando è nato il loro amore non mi sono stupita”.

Nel frattempo la love story fra il figlio di Massimo Ciavarro e la star di Instagram non potrebbe essere più bella e felice. “Lui due giorni dopo che eravamo in Casa mi diceva: ‘Mi piacerebbe avere un figlio’ – ha spiegato la Incorvaia a Chi -. E io: ‘Che bello questo progetto che hai con la tua fidanzata’. E lui subito: ‘No, no, non ce l’ho la fidanzata’. Mi ha colpito molto, Paolo vuole la famiglia, ma non ci sono più manco le donne che ti fanno questi discorsi qua”.