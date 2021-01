Vanessa Incontrada con e senza trucco incanta Instagram

editato in: da

Era da un po’ che Vanessa Incontrada mancava da Instagram e la nuova foto condivisa ha fatto la gioia dei fan. Mentre nelle stories la splendida attrice, 42 anni compiuti lo scorso 24 novembre, ci delizia con un dietro le quinte in cui la vediamo con e senza trucco e in entrambi i casi il risultato è spettacolare.

Vanessa Incontrada non ha mai avuto paura di mostrarsi al naturale. Proprio questa sua bellezza genuina e semplice che la fa essere una di noi è il suo punto di forza. Oltre ovviamente alla sua simpatia e alla sua grande professionalità, sia come attrice sia come presentatrice. Per altro si vocifera che potrebbe affiancare Amadeus in una delle serate del prossimo Festival di Sanremo.

Dopo essere stata fortemente criticata per il suo aspetto fisico in seguito alla gravidanza, la Incontrada ha trovato la forza di opporsi ai pregiudizi e alla cattiveria gratuita di chi non sa far altro che offendere in modo del tutto pretestuoso. Il suo nudo in copertina per dire basta e lanciare un importante messaggio contri il body shaming non è passato inosservato.

Ed eccola allora nelle stories di Instagram mostrarsi senza trucco e parrucco, così com’è (ossia bellissima) nella vita reale, raccontando aneddoti diverti, svelando il suo pranzo e quello della sua cagnolina Gina. Per poi ripresentarsi davanti all’obiettivo con le onde tra i capelli e le ciglia lunghissime che rendono lo sguardo magnetico.

Il selfie condiviso è un altro successo tra i suoi follower che attendevano da settimane un nuovo post. Vanessa Incontrada commenta semplicemente: “Eccomi qui!!!”. E le risposte non si fanno attendere: “Bellissima e simpaticissima 🔝 la tua risata è uno spettacolo 💖”. “Bellissima, come sempre🦋❤️”. “BEN TORNATA 😍❤ MI SEI MANCATA TANTISSIMO😭😭💕💕❤❤❤❤”. E ancora: “Che bello rivederti, spero che tu stia bene e che ci siano nuove novità per nuovi progetti😍 besitos 😘😘❤️🦋”.

La sua momentanea assenza dai social si è fatta sentire. Tra un “Mi sei mancata” e un “Sei stupenda”, la foto social diventa virale e ora dopo Instagram in molti vogliono vedere Vanessa anche in tv. “Bella!! Ma quando fai il seguito di Un’altra vita?”. L’agenda professionale della Incontrada è molto ricca per il 2021. L’attrice ha infatti siglato un accordo con con la casa di produzione Fenix Entertainment per tre nuovi film. Il primo s’intitola Donna in rosso per la regia di Gianni Costantino. Vanessa interpreta una donna forte e battagliera che vuole emanciparsi dagli uomini e dalla famiglia troppo invadente.

Di lei il produttore Riccardo Di Pasquale ha detto: “Vanessa è un’artista a 360 gradi, che dagli inizi della propria carriera si è alternata, sempre con grande successo, tra cinema televisione e conduzione musicale e radiofonica. Inoltre è un’attrice di grande talento e serietà, ambita dai più grandi brodcaster italiani e internazionali. Sono certo che con lei faremo un gran lavoro e che accresceremo la qualità delle nostre produzioni”.