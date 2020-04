Valeria Marini svela cosa fa a casa con il nuovo fidanzato

editato in: da

Valeria Marini si racconta in una lunga intervista e svela cosa fa a casa con il fidanzato Gianluigi Martino. Intervistata nella trasmissione I Lunatici di Radio 2 condotto da Andrea Di Ciancio e Roberto Arduini, la showgirl ha svelato di essere sempre più innamorata del manager e di vivere con serenità questo momento particolare della sua vita.

“Sto bene – ha rivelato Valeria Marini – io mi sto dando da fare per la raccolta fondi con un’associazione di volontariato mondiale presente in tutta Italia. Siamo riusciti a comprare diversi macchinari importanti per cercare di renderci utili – ha detto parlando dell’associazione ‘Doniamo un respiro’ -. Tutti insieme, con un piccolo gesto, possiamo fare qualcosa di grande per dare una mano a chi è in prima linea a combattere una situazione d’emergenza che speriamo passi molto presto”.

Dopo la fine della relazione con Patrick Baldassari, arrivata durante la partecipazione a Temptation Island Vip, la Marini ha ritrovato il sorriso accanto a Gianluigi Martino, manager 35enne con cui è uscita allo scoperto solo di recente. “Cerco di non buttarmi giù, la sto vivendo bene anche grazie al mio fidanzato, ci diamo forza reciproca – ha svelato -. Le cose da fare sono sempre tante, passo la giornata sistemando casa, facendo attività fisica”.

“La quarantena è una prova importante per la vita di coppia – ha chiarito la Marini -. Ringrazio il Signore, che mi ha fatto incontrare Gianluigi. Ci stiamo dando molta forza l’uno con l’altra. È molto importante […] Il mio fidanzato mi sta vicino, anche se ogni tanto vado in giro dentro casa con maschere strane”.

La Marini ha parlato dell’amore per Gianluigi, ma anche delle speranze per il futuro: “In questo periodo molte cose mi hanno commosso – ha confidato la showgirl, reduce dall’avventura nella casa del GF Vip -. La messa di Pasqua ad esempio mi ha colpito. Vedere Papa Francesco da solo, in questa Piazza San Pietro maestosamente deserta. Mi ha emozionato molto il concerto di Bocelli il giorno di Pasqua”.

Infine la modella ha lanciato un appello, in attesa di tornare in tv: “È dovere di tutti informarsi in questo periodo. Certo, è complicato prendere atto di una realtà così difficile. Poi servono anche allegria e leggerezza. Gli italiani hanno dimostrato di essere un grande popolo. Riusciremo a vincere anche questa sfida”.