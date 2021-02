Valeria Marini, perché è finita con Gianluigi Martino

editato in: da

Perché è finita fra Gianluigi Martino e Valeria Marini? Sino a qualche tempo fa la showgirl era convinta di aver trovato l’amore della sua vita, oggi invece i due sono ai ferri corti. Martino infatti è convinto che la relazione sia terminata a causa dell’intromissione della madre di Valeria che avrebbe diffuso delle dicerie false sul suo conto. Accuse gravi, pronunciate anche in un’intervista a Pomeriggio Cinque, che avrebbero causato un ulteriore allontanamento e liti con la Marini.

Il confronto fra gli ex è arrivato nel corso di una puntata di Live – Non è la D’Urso dove Valeria si è sfogata, svelando tutta la sua tristezza per l’epilogo di una love story in cui aveva creduto molto. “Io non sono qui per fare diatribe, rispondere a cose che non sono vere – ha chiarito -. L’unica cosa vera che lui ha detto è che c’erano state tante tensioni, ma mia madre non c’entra niente. Mia madre è una persona importante nella mia vita, ma anche una persona in gamba, discreta, quindi non si permetterebbe mai di mettersi in mezzo, ma è una persona che dà dei consigli, anche giusti”.

Valeria avrebbe dovuto confrontarsi con l’ex fidanzato all’interno dell’ascensore di Live – Non è la D’Urso, ma lo scontro alla fine è avvenuto a distanza. La showgirl ha infatti rifiutato il faccia a faccia con Gianluigi Martino. “Non voglio andare lì, voglio parlare qui con te – ha detto, parlando con la padrona di casa -. Lui si è permesso di andare a fare interviste quando io non ho fatto mezza dichiarazione. Io non lo faccio il confronto, chi si permette di toccare mia madre non è degno del mio sguardo. È una persona che mi ha deluso, si è comportata male, non ho niente da dire. Non sapevo che avesse dichiarato queste cose su mia madre l’ho saputo in questo momento, a parte che le madri non si toccano, è inutile parlare degli altri il nostro rapporto è finito perché io l’ho lasciato non ne potevo più”.

Martino è intervenuto, attaccando la Marini: “È venuta per fare la sceneggiata. Come fai a dire che sono cose finte quelle che ho dichiarato. Tua madre si è sempre messa in mezzo”. Immediata la replica della showgirl che ha difeso sua madre, affermando che la relazione sarebbe finita per altri motivi. “Non ti permetto di parlare di mia madre. Devi smettere di parlare di mia madre, non ti permettere, parla di me – ha chiarito -. La verità è che io ho sbagliato a fidarmi di te, già da quando siamo venuti da Barbara e c’è stata la tua presentazione. Perché sei venuto a fare l’intervista qui, quando lo sai che per me è stato un momento difficile? Se tu sei qui per parlare di me, io ho altri argomenti, chiedo scusa al pubblico, mi vergogno per queste cose”.