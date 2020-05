Valeria Marini, incidente per la madre: “Ha avuto un trauma cranico”

editato in: da

Incidente per la mamma di Valeria Marini che, come ha raccontato la showgirl, è scivolata, battendo la testa. A svelarlo è stata proprio la star del Bagaglino, ospite di Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso. Valeria attualmente vive con il nuovo fidanzato Gianluigi Martino, ma non ha nascosto di essere preoccupata per Gianna Orrù, la sua amatissima mamma.

Lo scorso 14 maggio, la Marini ha compiuto 53 anni. Un traguardo importante, festeggiato con Gianluigi e Barbara D’Urso. In diretta a Pomeriggio Cinque, Valeria ha spento le candeline della torta e ha spiegato di aver vissuto giorni tutt’altro che semplici.

“Vengo da casa di mia madre, sono state giornate difficili – ha svelato -. Lei è scivolata qualche giorno fa e si è fatta molto male. Sono andata a trovarla perché ha un braccio fratturato, si è fatta veramente male. Purtroppo è scivolata su un sampietrino. Una settimana veramente dura, ha avuto un trauma cranico”.

Valeria Marini è legatissima a sua madre con cui ha riallacciato i rapporti solo di recente. Qualche mese fa infatti la showgirl si era sfogata, svelando di aver litigato con la donna e che Giana aveva voluto interrompere ogni legame con lei. “Ho avuto una depressione tremenda perché mia mamma, alla quale sono molto legata, si è allontanata da me – aveva confessato a Verissimo, visibilmente commossa -. Non la sento più da diversi mesi. È stato un anno difficile, mi sono chiusa in me stessa e sono stata terribilmente male. Ero disperata, passavo le notti a piangere. Mia madre si è allontanata improvvisamente per una sua situazione di difficoltà. Questo distacco mi ha buttato sotto un treno”.

Durante la partecipazione di Valeria Marini al Grande Fratello Vip, la signora Gianna aveva inviato un videomessaggio alla figlia e le due avevano ritrovato la serenità di un tempo. Nonostante l’incidente della madre e le difficoltà, la showgirl ha svelato alla D’Urso di essere finalmente felice. Merito di Gianluigi che è riuscito a regalarle il sorriso dopo tante storie d’amore finite male. L’ultima, quella con Patrick Baldassari, era terminata sotto l’occhio delle telecamere a Temptation Island Vip.