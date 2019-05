Valeria Marini compie 52 anni: 5 cose che non sai di lei

editato in: da

Valeria Marini festeggia i suoi 52 anni dopo una vita costellata di successi, grandi amori e qualche dolore. Nata il 14 maggio 1967, la soubrette è nata a Roma ed è considerata un sex symbol italiano. Sorridente, bellissima e sopra le righe, è arrivata al successo grazie al Bagaglino.

E ora ha trovato di nuovo l’amore con Gianluigi Martino.

1. Da bambina voleva diventare una veterinaria. “Da piccola portavo a casa tutti quelli che trovavo in giro – ha raccontato qualche tempo fa al Quotidiano -. […] Penso che fino a quando non si è amato un animale, una parte dell’anima sarà sempre senza luce”. Valeria Marini ha una vera e propria passione per i gatti: ne possiede tre che si chiama Sexystar, Star e Sexy. Uno dei quali gli è stato regalato da Antonella Clerici, sua grande amica.

2. Suo padre l’ha sempre chiama Lolly. La showgirl ha esordito nel mondo della moda usando proprio questo originale pseudonimo.

3. Si è innamorata per la prima volta quando aveva 14 anni di un libraio di sedici anni più grande. Prima di diventare famosa ha avuto un flirt con Jovanotti. “Ci siamo conosciuti agli inizi, non eravamo famosi – ha raccontato a Domenica In -. In Sardegna lavoravamo per la stagione: lui faceva il deejay, io ballavo in discoteca e servivo ai tavoli. Era solare, pieno di gioia, come oggi. Primo bacio? In riva al mare. La notte di San Lorenzo mi ha insegnato a guardare le stelle e ad esprimere il desiderio”.

4. Nel 2013 ha sposato Giovanni Cottone, ma il matrimonio con l’imprenditore è finito molto presto dopo che Valeria Marini ha scoperto che aveva già una moglie. “Il giorno dopo è stato l’inizio della fine – ha svelato lei a Vanity Fair -. Sembrava di stare in un film quando un personaggio si toglie la maschera. Non c’è mai più stato un secondo sereno”.

5. Fra i suoi amici più cari c’è sempre stato Gigi D’Alessio con cui però i rapporti si sono incrinati a causa di un prestito di 200 mila euro fatto all’artista napoletano e mai restituito.