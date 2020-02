U&D, Maria De Filippi si arrabbia e lascia lo studio. Le indiscrezioni

editato in: da

Nelle puntate di Uomini e Donne capitano spesso liti e discussioni, talvolta anche molto forti. Maria De Filippi riesce sempre a calmare i toni, facendo ragionare i protagonisti. Durante una registrazione del Trono Over, però, sarebbe successo qualcosa che ha innervosito la presentatrice che l’avrebbe portata a reagire in maniera inedita e del tutto inaspettata.

Capita raramente che Maria De Filippi reagisca con nervosismo alle discussioni che avvengono nello studio di Uomini & Donne e che prenda le difese dei protagonisti. Questa volta, però, stando alle indiscrezioni, non avrebbe tollerato gli atteggiamenti di un noto cavaliere del Trono Over. Si tratterebbe di Armando Incarnato, sempre al centro dell’attenzione per via delle sue conoscenze con le dame del programma, finite quasi sempre in maniera burrascosa.

La reazione della De Filippi sarebbe avvenuta dopo che, al centro dello studio, si sono sedute Veronica (ex conoscenza di Armando) e Valentina, entrambe impegnate nel relazionarsi con un altro partecipante: Andrea. A quanto pare, quest’ultimo avrebbe un amico in comune con Incarnato che, così, avrebbe deciso di intervenire nella discussione per attaccare Veronica e accusarla di scorrettezze verso il programma.

I toni si sarebbero fatti subito accesissimi, con Armando che avrebbe lasciato intendere che Veronica avrebbe una relazione seria con un uomo già impegnato. Un’accusa pesante, alla quale la donna avrebbe reagito prima con forza, scagliandosi contro il cavaliere, per poi finire in lacrime. I toni e gli attacchi di Incarnato, a quanto pare, sarebbero stati così esagerati da costringere Maria De Filippi a fare quello che, solitamente, non fa mai: intervenire.

La conduttrice, dopo aver rimproverato con veemenza Armando Incarnato, lo avrebbe accusato di utilizzare spesso toni esagerati in ogni suo intervento e di essere poco elegante nei confronti delle donne che ha frequentato. Senza concedergli la possibilità di giustificarsi, avrebbe preso una decisione insolita. Invitando Tina Cipollari a salutare il pubblico, ha terminato la registrazione improvvisamente.

Nello studio di Uomini e Donne, sotto gli occhi vigili di Maria De Filippi, si è assistito a numerose vicende: tradimenti, liti e imbrogli per poter rimanere il più possibile sotto le telecamere. La conduttrice ha sempre reagito con estrema calma. Le lacrime di Veronica e le parole di Armando, però, l’hanno costretta ad intervenire con forza. Incarnato tornerà a sedersi tra i cavalieri del Trono Over?