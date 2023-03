“Uomini e Donne”, Ida e Alessandro già in crisi: gli indizi su Instagram

Ida Platano e Alessandro Vicinanza potrebbero essere già in crisi. Pare che per la coppia nata negli studi di Uomini e Donne, che fino a qualche settimana fa sembrava pronta a fare il grande passo e convolare a nozze, le cose non stiano procedendo a gonfie vele come tutto lasciava intuire. A instillare il dubbio di una rottura gli ultimi gesti social della dama, che hanno insospettito i fan più attenti.

Ida e Alessandro in crisi? I gesti social non lasciano dubbi

L’amore di una delle coppie più famose di Uomini e Donne, quella formata da Ida Platano e Alessandro Vicinanza, potrebbe essere già al capolinea. Dopo mesi di gesti di complicità e intesa sbandierati sui social e un sentimento così intenso che li stava quasi portando all’altare, i due sarebbero già in crisi.

A insospettire i fan più affezionati, che hanno sempre visto la dama attivissima su Instagram, sarebbe stato proprio il silenzio social degli ultimi giorni. E a instillare nuovi dubbi ci sarebbe stata anche una frase sibillina pubblicata dall’ex dama tra le storie di Instagram, che lascia intuire che qualcosa non vada come sperato nella relazione con Alessandro.

“Deludiamoci con rispetto”, ha scritto la Platano su Instagram: non è dato sapere chi sia l’oggetto della sua delusione, ma in tantissimi hanno ipotizzato che si tratti proprio del suo compagno (che dal canto suo non ha commentato la vicenda). L’ex cavaliere però più o meno alla stessa ora in cui Ida ha condiviso la storia, si è mostrato ai follower da solo sul divano, mentre chiedeva un consiglio su un film da vedere su Netflix per “svagarsi”.

Ovviamente si tratta – almeno per il momento – solo di supposizioni, ma sembra chiaro che l’idillio dei primi mesi potrebbe essere svanito, sebbene solo poche settimane fa i due avessero intenzione di annunciare un passo importante, quello delle nozze.

Ida e Alessandro, lo scontro con Riccardo e le parole profetiche di Tina Cipollari

È ancora troppo presto per dirlo, ma risuonano quasi profetiche le parole di Tina Cipollari che, ai tempi della loro uscita dal celebre date show di Maria De Filippi aveva sentenziato che la loro storia non sarebbe durata dato il poco coinvolgimento della Platano. E non era l’unica a pensarlo: in tantissimi infatti consideravano (e continuano a farlo) la storia di Ida e Alessandro una montatura.

Molti dei fan del programma hanno pensato fin dalle prime battute che la relazione tra i due fosse costruita per racimolare consensi e visibilità, senza considerare chi ha ipotizzato che la crisi della coppia sia stata studiata a tavolino per partecipare alla nuova edizione di Temptation Island.

Non dimentichiamo che anche Riccardo Guarnieri era tornato all’attacco su Ida e Alessandro durante una recente ospitata della coppia a Uomini e Donne. L’ex storico della Platano ha sempre supposto che l’amore dei due sia sempre stato costruito, durante uno scontro – in cui la De Filippi è dovuta intervenire più volte – davvero poco costruttivo.

“L’ho sognato per anni di sentirti dire queste cose – aveva urlato Guarnieri alla sua ex compagna –. Hai finto un amore che non è mai esistito”.