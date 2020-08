Temptation, Pietro delle Piane rompe il silenzio su Antonella Elia

editato in: da

Pietro delle Piane rompe il silenzio su Antonella Elia dopo la fine di Temptation Island. L’avventura nel reality condotto da Filippo Bisciglia non è finita nel migliore dei modi per la coppia che ha abbandonato il falò separata. L’ex star di Non è la Rai infatti non è riuscita a superare le frasi crudeli dell’attore sulla sua mancata gravidanza e il presunto bacio con una tentatrice.

Pietro ha tentato in tutti i modi di farsi perdonare, ricevendo un secco “no” dalla compagna. “Un bacio innocente”, ha detto, ma lei non ha voluto sentire ragioni. “Mi hai fatto sentire sterile e sola. Non mi hai tutelata”, ha spiegato la Elia. “Ho sbagliato a dire quelle cose, ho perso il controllo – ha aggiunto Pietro -. Perdonami e dammi una possibilità”. Poco dopo lei si era sfogata in un’intervista rilasciata a Witty Tv. “Io non so se in questo tempo per me rivedrò o non rivedrò Pietro – aveva detto Antonella -, ma comunque sarò io che deciderò che fare, perché sarò io che valuterò quanto sarò in grado di perdonare. In questo momento io sono divisa tra il cuore e la ragione, tra perdonare e non perdonare”.

“In questo momento prevale la rabbia e la delusione – aveva concluso la Elia -, prevale l’offesa la dignità ferita e il rendermi conto che in questi discorsi sono state coinvolte molte persone, un genere, un essere, un modo di vivere, un modo di pensare che io comunque difendo e ne vado fiera, con i pregi e con le mie debolezze. Pietro è molto di più di quello che è uscito e che si è visto, è un mondo enorme e meraviglioso e ci tengo che non venga comunque ferito e additato come un mostro perché non lo è, e non voglio più che si pensi che lui è solo quello che ha fatto vedere”.

Oggi, a distanza di settimane, la situazione sarebbe migliorata, come aveva annunciato già Manila Nazzaro, amica di Antonella Elia, i due si sono rivisti per chiarire. Dopo essere stati paparazzati insieme al mare, entrambi hanno rotto il silenzio su Instagram. In particolare Pietro ha pubblicato un post che sembra dedicato alla compagna. “Ogni tramonto porta la promessa di una nuova alba – si legge nel post in cui l’attore scruta il mare -. Di un nuovo inizio. Quello che sogno con te. Quando ferisci la persona a cui tieni di più al mondo, non ci sono parole che possano porre rimedio all’errore. Ecco perché non ti chiederò scusa con le parole, ma con i fatti. Ti amo”.