Temptation Island Vip, Nathaly dimentica Andrea e si consola con i tentatori

editato in: da

Nathaly Caldonazzo dimentica Andrea Ippoliti e si consola con i tentatori conosciuti a Temptation Island Vip. Dopo il falò di confronto e il durissimo litigio in tv a Uomini e Donne con l’ex, la showgirl ha ripreso in mano la sua vita. Mentre Nathaly è tornata single ed è ancora in cerca dell’amore, Andrea ha deciso di iniziare a frequentare la giovanissima tentatrice Zoe.

Nel frattempo però la modella non si è persa d’animo e, grazie anche agli amici conosciuti a Temptation Island Vip, sta ritrovando il sorriso. L’ultimo scatto postato su Instagram, racconta un periodo fatto di serenità e all’insegna dell’amicizia, ma ha scatenato anche moltissimi gossip. Dopo la rottura con Andrea Ippoliti infatti Nathaly ha consolidato il suo rapporto con i tentatori conosciuti nella trasmissione.

“Avrei sempre voluto tre fratelli così – ha scritto commentando una foto con tre tentatori – per fortuna la vita mi ha regalato tre amici speciali”. Nell’immagine vediamo la Caldonazzo con alcuni tentatori, fra cui spiccano Alessandro e Riccardo. Il primo ha creato un rapporto speciale con Serena Enardu, contribuendo all’addio fra l’ex tronista di Uomini e Donne e Pago, mentre il secondo ha corteggiato Delia Duran, mettendo in crisi il legame con Alex Belli.

Non è la prima volta che Nathaly pubblica delle foto con i tentatori di Temptation Island Vip, scatenando i gossip. In questi giorni però la showgirl ha risposto alle domande di alcuni fan, mettendo in chiaro le cose. “Perché ti fai vedere sempre con tutti i tentatori di Temptation? Vuoi creare invidia a qualcuno?” ha chiesto un follower di Instagram.

La risposta di Nathaly Caldonazzo è stata immediata. La showgirl ha svelato di non pensare più all’ex e di non volerlo fare ingelosire. “Con i tentatori c’è veramente una bella e sana amicizia – ha detto -. Non c’è assolutamente nulla. Siamo grandi amici, sono persone fantastiche, non devo far rosicare nessuno perché non me ne frega niente”.