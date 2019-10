Temptation Island Vip: chi è Alessandro, il single che ha stregato Serena Enardu

editato in: da

Alessandro Catania è il single che ha stregato Serena Enardu, mettendo in crisi la storia dell’ex tronista con Pago a Temptation Island Vip. L’imprenditrice e il cantante sono sbarcati nel reality di Maria De Filippi per mettere alla prova il loro amore.

Sin dalle prime puntate Serena ha mostrato un forte feeling con il single Alessandro che è cresciuto nel corso dei giorni. Originario di Bologna, il tentatore è conosciuto dal pubblico per essere stato uno dei corteggiatori di Nilufar Addati, ex tronista di Uomini e Donne.

Appassionato di sport e amante dei tatuaggi, Alessandro vive in Emilia-Romagna, ma ha studiato a Firenze presso l’Accademia Internazionale Comics. Di professione fa il rappresentante per Rizzoli e il Corriere della Sera, occupandosi del settore commerciale. Inoltre lavora anche come modello e nel 2017 è stato scelto da Versace come testimonial di alcune campagne pubblicitarie.

Sin dai primi giorni nel villaggio in Sardegna, Alessandro ha incuriosito Serena Enardu che si è avvicinata sempre di più al single. Un’amicizia che non è piaciuta per niente a Pago, causando rabbia, lacrime e ripensamenti. Anche la sorella di Elga Enardu ha avuto una crisi, raccontando ad Anna Pettinelli di essere molto dispiaciuta per il suo compagno.

L’ultimo falò è stato particolarmente duro per entrambi. Dopo un’uscita con il single Alessandro infatti, Serena ha scoperto, grazie ad Alessia Marcuzzi, le confessioni di Pago alla tentatrice Valentina. “Ho sempre desiderato Serena, è lei che non desidera me – ha detto il cantante -. Ho pensato che ci fosse qualcun altro”.

“È vero che non sono soddisfatta del mio lavoro – ha chiarito la Enardu durante il falò – […]Ho sempre dovuto fare da sola. Non ho mai chiesto niente, ho sempre pagato tutto da sola ma mi piacerebbe avere un uomo che pensa anche a questo. Lui si preoccupa solo di avere un approccio sessuale con me, ma quello viene dopo. Non mi sento di dire che non lo stimo, per lui provo ancora un sentimento non definito”.