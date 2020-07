Temptation Island, Valeria pronta all’addio per Ciavy: anticipazioni

editato in: da

Cresce l’attesa per la seconda puntata di Temptation Island. Secondo le prime anticipazioni Valeria sarebbe pronta a lasciare Ciavy, mentre Alessandro chiederà un falò di confronto con Sofia dopo aver visto un avvicinamento con il single Alex. Le coppie sbarcate in Sardegna sono già alle prese con gelosie, tradimenti e paure. Sin dalla prima puntata sono venuti a galla i problemi che hanno portato gli innamorati a partecipare alla trasmissione e le sorprese non mancheranno nel prossimo appuntamento con lo show di Maria De Filippi.

Secondo le anticipazioni pubblicate sul profilo Instagram della trasmissione, Valeria sarebbe arrivata a un punto di svolta, stanca del comportamento di Ciavy che, più di una volta, ha ammesso di non amarla e di averla tradita in passato. “Valeria merita di stare con una persona che non è innamorata di lei? – dice la ragazza in un video pubblicato dalla trasmissione -. Valeria merita di aspettarlo in casa ogni volta che ha da fare? O Valeria merita di essere amata e merita la felicità?”.

“Il primo anno ero innamorato, con il tempo l’amore è calato – aveva raccontato lui alle tentatrici di Temptation Island nella prima puntata -. Io sono andato oltre una volta, lei mi ha perdonato ma da quel momento qualcosa è cambiato”. Valeria, dopo averlo ascoltato si era infuriata: “Lo trovo il coraggio, non preoccuparti – aveva tuonato -. Dice che una donna gli serve per portargli la colazione a letto. Lui pensa che una donna sia un maggiordomo? Se io sono così con lui, molto appiccicosa, è perché non mi fido. Mi sono annullata per lui e non se lo merita. Non si può andare avanti così e oltretutto non è innamorato, lo ha detto. Preferisco lasciarlo libero”. Nel corso del falò la ragazza si era poi sfogata con Filippo Bisciglia: “Ho perdonato ciò che ha fatto perché anche io ho sbagliato, ma lui non vuole dirlo per proteggere sé stesso. Pensa sia una vergogna, non vuole proteggere me”. Non resta che attendere la prossima puntata per scoprire cosa accadrà e quali saranno le coppie che abbandoneranno la trasmissione.