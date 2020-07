Temptation Island, Valeria e Ciavy si sarebbero già lasciati: anticipazioni

editato in: da

Secondo alcune anticipazioni Ciavy e Valeria si sarebbero già lasciati. I due sono sbarcati a Temptation Island con l’obiettivo di mettere alla prova la loro storia d’amore, ma la love story sarebbe già terminata. Secondo alcune indiscrezioni, Valeria, dopo la delusione provata nei confronti del fidanzato nel corso della prima puntata, avrebbe baciato il single Alessandro, mettendo fine alla sua relazione.

Ciavy e Valeria sono arrivati a Temptation Island per dare una svolta al loro rapporto. “All’inizio eravamo amici poi dopo anni ci siamo fidanzati – ha raccontato lei nel video di presentazione -. A quasi 30 anni e dopo quattro di storia, vorrei andare a convivere con lui, vorrei che si prendesse la responsabilità di un rapporto serio e si prendesse cura di me e di mia figlia”. Mentre lui ha aggiunto: “Vorrei capire come si comporta Valeria senza di me anche se ho più paura di me stesso perché mi conosco!”.

Sin dalla prima puntata Ciavy ha messo in chiaro di non provare un sentimento forte nei confronti di Valeria, ammettendo anche di averla tradita. “Il primo anno ero innamorato, con il tempo l’amore è calato – ha raccontato alle tentatrici di Temptation Island -. Io sono andato oltre una volta, lei mi ha perdonato ma da quel momento qualcosa è cambiato”. Le sue parole, ascoltate nel pinnettu, hanno ferito molto Valeria: “Lo trovo il coraggio, non preoccuparti – ha tuonato -. Dice che una donna gli serve per portargli la colazione a letto. Lui pensa che una donna sia un maggiordomo? Se io sono così con lui, molto appiccicosa, è perché non mi fido. Mi sono annullata per lui e non se lo merita. Non si può andare avanti così e oltretutto non è innamorato, lo ha detto. Preferisco lasciarlo libero”. Durante il falò, Valeria ha poi raccontato a Filippo Bisciglia: “Ho perdonato ciò che ha fatto perché anche io ho sbagliato, ma lui non vuole dirlo per proteggere sé stesso. Pensa sia una vergogna, non vuole proteggere me”.

L’atteggiamento di Ciavy e le sue dichiarazioni avrebbero portato Valeria ad allontanarsi così tanto da baciare uno dei tentatori, scrivendo così la parola fine alla loro storia d’amore.