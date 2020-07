Temptation Island, Antonella Elia cede e Pietro si arrabbia: le anticipazioni

editato in: da

La prima puntata di Temptation Island è stata piena di colpi di scena fin dal primo minuto. E il secondo appuntamento promette di non deludere. Quello che sembra aspettarci, infatti, sono grandi emozioni e senso di smarrimento per molti dei partecipanti.

Ad attirare l’attenzione, fin da subito, è stata la coppia formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane. I due sono entrati nei rispettivi villaggi sicuri dei propri sentimenti. Ed effettivamente, a parte qualche simpatico battibecco e un video quasi innocente ricevuto dalla showgirl nel pinnettu, i due sembrano procedere a gonfie vele. Qualcosa, però, minerà le loro sicurezze.

La Elia si avvicinerà ad uno dei tentatori, con cui scambierà anche qualche coccola di troppo. Le immagini non piaceranno a Pietro Delle Piane, che si confiderà con una tentatrice:

Pietro non c’è più poi.

Le difficoltà arrivano anche per l’altra coppia vip, quella formata da Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. Lui, estremamente innamorato, pur divertendosi non si è avvicinato a nessuna tentatrice. Una permanenza serena che verrà rovinata dalla vicinanza della conduttrice con uno dei single.

Occhi puntati sulla prima coppia che ha richiesto il falò. A volere il confronto è Alessandro, rimasto deluso dalle parole della fidanzata Sofia. Quest’ultima, infatti, confidandosi con un tentatore, ha rivelato di essere stata più volte tradita dal suo compagno.

Stando, però, a quanto riferito da Alessandro, si tratterebbe di bugie. Lui, infatti, oltre gli sbagli commessi in passato e già ammessi, non avrebbe mai mancato di rispetto alla sua compagna. Le affermazioni della ragazza hanno fatto maturare in lui una consapevolezza: vuole abbandonare il programma. Sofia accetterà la richiesta del fidanzato?

Il futuro non sembra essere roseo neanche per Andrea e Anna. È stata lei a voler partecipare al programma per capire se il suo fidanzato, di dieci anni più piccolo, è pronto a sposarla e ad avere un figlio con lei.

Io sono un’attrice nata – ha rivelato Anna alle sue compagne di avventura – sono diabolica. Io so giocare. Gli devo far venire l’ulcera. Non cerco il fidanzatino. Per ottenerlo farò di tutto. Lui è tanto geloso, con la gelosia so cosa ottenere.

Le sue parole e le sue azioni, non sono affatto piaciute ad Andrea che sembra essere arrivato al limite della sopportazione. Riuscirà a proseguire il suo percorso o chiederà un falò immediato?

Il percorso delle coppie all’interno di Temptation Island, insomma, inizia a farsi complicato e tortuoso. Tra incomprensioni ed accuse reciproche, molte rischiano di cedere alle tentazioni. In quante riusciranno a tornare a casa più unite ed innamorate di prima?