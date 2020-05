Stop per Caterina Balivo, Eleonora Daniele lascia il posto a Marco Liorni: cambia il palinsesto Rai

editato in: da

Sono in arrivo diverse novità, per quanto riguarda il palinsesto estivo della Rai. Dopo una stagione primaverile piuttosto anomala, si prospetta un mese di giugno davvero di fuoco. L’emittente ha molte sorprese per i suoi telespettatori, a partire dalla riconferma di alcuni dei programmi più amati di sempre.

Se nei mesi scorsi la Rai è stata costretta a modificare in tutta fretta il proprio palinsesto, a seguito dello stop momentaneo di quasi tutte le sue trasmissioni di punta, pian piano la situazione sta tornando sotto controllo. Di recente, sono diversi gli show che hanno ripreso ad andare in onda, e non possiamo fare a meno di chiederci in che modo tutto ciò che è accaduto in primavera – per quanto riguarda la tv, ovviamente – influenzerà quello che vedremo nel mese di giugno.

Alcune trasmissioni, come accadrà a Mediaset per Live – Non è la D’Urso, proseguiranno per qualche settimana in più rispetto a quanto previsto. Domenica In, ad esempio, andrà avanti fino alla fine di giugno, proprio come UnoMattina. Cambio in corsa invece per Storie Italiane, che lascerà il posto a Italia sì! Morning. Eleonora Daniele, ormai quasi arrivata al termine della sua gravidanza, cederà il testimone a Marco Liorni. Quest’ultimo sarà impegnato anche il sabato pomeriggio, tuttavia non è ancora chiaro se il suo programma andrà a sostituire Reazione a Catena o se si aggiungerà alla sua partenza.

Elisa Isoardi si appresta a tornare al timone de La Prova del Cuoco il prossimo 25 maggio, mentre per Caterina Balivo è quasi ora di salutare il pubblico. Sebbene Vieni da Me abbia ripreso il suo posto da pochi giorni, dal primo giugno dovrà lasciare spazio a Io e Te, la trasmissione di Pierluigi Diaco. Infine, La Vita in Diretta continuerà ad andare in onda sino a fine giugno, anche se resta il dubbio su chi presenterà la versione estiva, dal momento che la coppia formata da Lorella Cuccarini e Alberto Matano sembra traballare.

Alle tante novità che abbiamo già elencato, si va ad aggiungere il nuovo programma di Carlo Conti, che dovrebbe sbarcare sulla Rai proprio nel mese di giugno. Intanto arrivano anche le nuove fiction tanto attese: Il giovane Montalbano prenderà finalmente il posto delle repliche del commissario interpretato da Luca Zingaretti. Mentre Elena Sofia Ricci si riconfermerà regina del palinsesto Rai con il ritorno di Che Dio ci aiuti 5.