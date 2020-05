Conti, nuovo show in Rai e la moglie svela una foto del figlio

editato in: da

Dopo qualche mese di assenza dalla televisione, Carlo Conti sembra pronto a tornare in grande stile, questa volta però facendo un vero e proprio tuffo indietro nel tempo. A quanto pare, lascerà l’ormai ampiamente rodato ruolo di conduttore per rievocare una delle sue più grandi passioni, la musica.

Secondo alcune indiscrezioni rivelate da Tv Blog, la Rai avrebbe pronto uno show cucito su misura per lui. Non sono ancora molti i dettagli emersi in merito alla trasmissione, che dovrebbe andare in onda nella prima metà di giugno. Si tratta di un esperimento volto a portare in tv un nuovo modo di fare spettacolo, dopo settimane di difficoltà a causa della momentanea interruzione di molti dei programmi di punta dell’emittente – basti pensare a Ballando con le Stelle, la cui data di messa in onda è ancora sconosciuta.

Carlo Conti è senza alcun dubbio una delle scelte migliori per il nuovo show, che a quanto pare sarebbe interamente dedicato alle classifiche musicali (e non solo). Non tutti ricorderanno che il conduttore è stato a lungo impegnato in radio, nelle vesti di deejay e di speaker, prima di debuttare in televisione. E la sua passione per la musica è nota a tutti: oltre ad essersi dedicato in diverse occasioni al Festival di Sanremo e a varie trasmissioni inerenti la kermesse canora, ha anche dato vita ad un talent di grande successo come Tale e Quale Show, dove la canzone è protagonista assoluta.

Questa potrebbe essere, per Conti, l’occasione di tornare sulla cresta dell’onda dopo l’interruzione de La Corrida, un grande revival che era approdato nuovamente in tv a diversi anni dalla sua ultima edizione. Intanto, il conduttore si starà sicuramente preparando ad un altro importante evento, che lo vedrà protagonista il prossimo 8 maggio: stiamo parlando della cerimonia di premiazione dei David di Donatello 2020, che verrà trasmessa su Rai1 con Carlo Conti al timone.

Nel frattempo, i fan dell’amatissimo presentatore avranno notato un delizioso dettaglio: sul suo profilo Instagram, la moglie Francesca Vaccaro ha pubblicato alcuni teneri e buffi scatti del loro bambino, il piccolo Matteo. Impossibilitati ad andare dal parrucchiere, mamma e papà hanno deciso di sistemare il look del ragazzino con un po’ di fai-da-te, azzardando un taglio casalingo che, a giudicare dalle foto, non sembra affatto male. Inutile dire che il post ha fatto il pieno di like e di commenti, tra cui spiccano gli apprezzamenti di personaggi quali Bianca Atzei, Giovanni Ciacci e Flora Canto, la moglie di Enrico Brignani.