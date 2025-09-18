Stefano De Martino e Caroline Tronelli, l’idillio si rompe: la lite in pubblico

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

Prima crisi tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli. Fino a ora avevamo visto una coppia affiatata, sempre in vacanza, intenta a scambiarsi gesti affettuosi tra baci, abbracci e carezze. Ma l’idillio tra il conduttore e la giovane compagna sembra si sia spezzato, almeno per una sera: i due sono stati infatti paparazzati durante una cena mentre discutevano animatamente. Per loro si tratta della prima lite in pubblico, che arriva dopo le indiscrezioni sul (presunto) rinnovato interesse di Stefano per Belen, senza dimenticare la delicata vicenda dei video rubati.

Stefano De Martino, prima crisi con Caroline Tronelli: la lite furibonda

Primo litigio in pubblico per Stefano De Martino e Caroline Tronelli: se fino a ora il conduttore e la sua compagna ci avevano abituati a baci, coccole e carezze, adesso pare che la loro “luna di miele” sia già finita. Nubi all’orizzonte infatti per la coppia: i due sono stati avvistati all’ora di cena in un ristorantino in zona Prati, a Roma, dopo che il presentatore di Affari tuoi aveva terminato le registrazioni del programma.

Fin qui nulla di strano, ma l’atmosfera si è rivelata subito tesa: nemmeno il tempo di sedersi a tavola che i due hanno cominciato a litigare animatamente, come mostrano le foto pubblicate dal settimanale Oggi. Dagli scatti sembra che sia Caroline a essere parecchio agitata, tanto che dopo un’accesa discussione si alza e va via, lasciando De Martino solo al ristorante. Il conduttore si trattiene per una ventina di minuti e poi si avvia verso casa, poco distante dal locale, dove convive con la ragazza dalla fine delle vacanze estive.

Pare però che lei si sia così arrabbiata da non aprire la porta a Stefano, che non ha le chiavi, lasciandolo fuori casa per un po’. La mattina dopo però la crisi sembra rientrata perché la coppia esce insieme. Gli amici dicono che Tronelli abbia “i nervi a fior di pelle” dopo il furto e la diffusione dei loro video intimi per cui la Procura di Roma sta indagando contro ignoti per accesso abusivo al sistema informatico e revenge porn.

Le indiscrezioni sul fantasma di Belen Rodriguez

Non è certo un periodo facile per Stefano De Martino, che sta affrontando difficoltà sia sul fronte professionale che su quello personale. Affari tuoi infatti continua a non spuntarla in termini di share contro La Ruota della Fortuna, nonostante abbia deciso di scherzarci su: una mossa furba, che potrebbe fargli recuperare punti simpatia.

È certo però che la diffusione dei video rubati abbia incrinato la serenità mentale della compagna Caroline Tronelli, che aveva persino deciso di sparire dai social per arginare la curiosità morbosa che si è sviluppata intorno a lei nell’ultimo periodo. E a turbare la relazione con il conduttore potrebbe esserci anche altro.

Secondo l’esperto di gossip Alessandro Rosica, De Martino non avrebbe mai smesso di cercare la sua ex Belen Rodriguez, alla quale sarebbe ancora legato nonostante il matrimonio sia finito da tempo e abbia aperto un nuovo capitolo di vita con la sua compagna.