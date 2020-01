Sanremo, Sabrina Salerno confessa di cosa ha paura

editato in: da

Sabrina Salerno è una delle splendide donne che sarà a Sanremo al fianco di Amadeus. “Cosa farò a Sanremo? Porterò il mio essere solare e la mia voglia di divertirmi”, così spiega la cantante il suo ruolo al Festival, intervenendo alla trasmissione di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora.

Essere sul palco dell’Ariston è come tornare a casa per lei: “Ho abitato a Sanremo per dieci anni, dai 5 ai 15 anni, per me è come tornare a casa”. Sabrina svela quando sarà al Festival: “Io sarò al festival nella serata di mercoledì, con Emma D’Aquino e Laura Chimenti, le giornaliste del Tg1, e poi il sabato con Diletta Leotta e Francesca Sofia Novello“.

Di certo, Sabrina Salerno non teme la competizione con le sue colleghe perché: “Lavorare con le donne mi piace, mi diverte”. In fondo a Sanremo ha cantato nel 1991 “Siamo donne” in coppia con Jo Squillo.

A dir la verità quello che le fa più paura del Festival sono le scale. Per questo ha deciso di rinunciare ai tacchi: “Non vorrei mettere i tacchi alti ma i ‘Camperos’, gli stivali texani, ci ho pensato ieri. Mica vorrete farmi fare le scale coi tacchi alti…”. E a proposito del look, lo stilista resta top secret.

Icona sexy negli anni ’80, c’è da scommettere che la Salerno farà girare la testa al pubblico dell’Ariston, anche senza tacchi. Il suo segreto: “Sono una donna matura… Diciamo che mi difendo bene: il mio fisico, grazie allo sport e a un’alimentazione costante, ha una buona tenuta”.

Classe 1968, Sabrina ha poi rivelato qual è la richiesta più frequente che le viene fatta sui social: “Quella di far vedere i piedi è la più normale. È pieno di casi strani…”. In effetti è difficile resiste alla sua bellezza esaltata dagli scatti languidi che pubblica su Instagram dove i fan le scrivono migliaia di complimenti e la definiscono semplicemente un sogno: “Sei il mio sogno portami con te Sabrina”.

E non vedono l’ora di vederla a Sanremo: “Sei la passione più bella e unica Sabrina la passione che metti nelle tue canzoni e concerti. Sei unica sei un icona. E con te Sanremo vive e rinasce. Ti adoro sei unica”.