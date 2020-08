Sabrina Salerno senza trucco e in bikini a 52 anni è splendida: nessuna bella come lei

editato in: da

Senza trucco e in bikini: Sabrina Salerno si mostra acqua e sapone su Instagram ed è impossibile non rimanere colpiti dalla sua bellezza. Cantante, conduttrice e showgirl: a 52 anni Sabrina è una donna forte e di successo, ma soprattutto non ha perso un pizzico del suo fascino. Artista di fama internazionale, è da sempre sulla cresta dell’onda, grazie a un mix perfetto di bellezza, talento e intelligenza.

Scoperta da Claudio Cecchetto, negli anni Ottanta è diventata un’icona della musica, spopolando con hit di successo da Sexy Girl a Boys (Summertime Love). La sua fama non si è fermata in Italia, ma è arrivata sino in Gran Bretagna (dove ha scalato le classifiche) e in Francia. Dalla tv al teatro, sino al cinema: Sabrina Salerno è un’artista a tutto tondo e oggi vanta un record di vendita: 20 milioni di dischi venduti nel Belpaese e all’estero.

Un enorme successo che però non l’ha cambiata. A 52 anni Sabrina è un’artista molto amata dai suoi fan che la seguono su Instagram, è sposata con l’imprenditore Enrico Monti e ha un figlio, Luca Maria. La Salerno è stata di recente fra i protagonisti di Sanremo 2020 accanto a Fiorello e Amadeus. Ora, dopo tanti impegni sul palco e il lockdown, la cantante si gode un po’ di meritato riposo con la famiglia.

Negli scatti e nei video postati sui social, la Salerno non ha paura di mostrarsi senza trucco e acqua e sapone è ancora più bella. In bikini la star si rilassa insieme alle amiche e al marito, svelando di essere in forma strepitosa. Il tempo per lei sembra essersi fermata e, al contrario, è ancora più bella di quanto non fosse agli inizi della sua carriera.

“Sono così per caso e per scelta – ha raccontato qualche tempo fa a Vanity Fair parlando della sua forma fisica smagliante -: sono fortunata e mi ammazzo di palestra. Adesso ho iniziato a fare anche pole dance, che è veramente impegnativa. Per fortuna consumo, perché mangio almeno il doppio di qualsiasi donna io conosca. […] Cher è un po’ il mio mito, dico spesso a mio marito: preparati, voglio invecchiare come lei. Io penso che finché ti riconosci in quello che fai, e ti diverti, va bene così. Se Madonna si sente bene nel suo look sadomaso a 61 anni chi siamo noi per dirle che deve vestirsi da signora borghese? Che poi, si sa, le signore borghesi sono le peggiori”.