Sabrina Salerno mamma bellissima, per la prima volta su Instagram col figlio

Bella, anzi bellissima, Sabrina Salerno su Instagram si mostra nelle vesti di mamma, postando per la prima volta una foto con il figlio. Nello scatto, che ha sorpreso moltissimo i follower della cantante, Sabrina è in piscina e abbraccia l’adolescente. “I genitori devono essere affidabili, non perfetti – ha scritto -. I figli devono essere felici, non farci felici. (Non l’ho scritta io ma è una frase bellissima!)”.

Nell’immagine, la Salerno sorride e appare splendida insieme al figlio Luca Maria. Altissimo e bello come la sua mamma, il ragazzo è nato nel 2004 ed è frutto dell’amore della cantante per Enrico Monti, imprenditore a cui è legata dal 1994. Molto riservata, Sabrina ha sempre protetto la sua vita privata e non ha mai svelato – se non raramente – il marito sui social, tantomeno il figlio. Oggi il giovane, cresciuto lontano dai riflettori, è diventato più alto della sua mamma e ha stregato anche i follower di Instagram.

“Ma quanto siete belli!”, “Stupendi”, “Unici”, ha scritto qualcuno nei commenti alla foto. “Io sono una donna innamorata – aveva raccontato qualche tempo fa, parlando della sua famiglia -, sono una moglie, però non lavo i piatti e faccio cucinare mio marito. Non ci sono ruoli in casa nostra. Sono una mamma che punta sul dialogo, che crede nell’importanza di dire “no” e che è sempre presente, ma che è capace di lasciare il proprio libero di farsi la sua vita, consapevole che i figli non sono proprietà dei genitori”.

Qualche tempo fa, ospite di Domenica In, Sabrina si era commossa parlando del figlio. “Sono una mamma che cerca di farlo volare, so che non è di mia proprietà, è di se stesso, lo stimo molto per com’è – aveva confessato – […] Bisogna renderli forti, dare fiducia, farli sentire forti. Questo è il lavoro che dobbiamo fare, accompagnarli […] Mio figlio è una persona molto riservata – aveva aggiunto la Salerno -, non si è mai fatto un selfie nella sua vita, ed è un bellissimo ragazzo. Forse per compensare una madre un po’ troppo esposta. Se è geloso di me? Fondamentalmente sì”.