Ramona Badescu è diventata mamma a 51 anni

Ramona Badescu è diventata mamma. La showgirl a 51 anni ha realizzato il suo desiderio di maternità. A svelarlo è il settimanale Diva e Donna che ha pubblicato alcuni scatti in cui Ramona passeggia in un parco di Roma spingendo una carrozzina con un bambino di circa 4 mesi. Nelle foto l’ex modella sembra molto felice ed è accompagnata da una tata che tiene al guinzaglio il suo cagnolino.

Originaria della Romania, Ramona ha trovato il successo e l’amore in Italia. La showgirl, divenuta famosissima negli anni Novanta, ha recitato in diverse fiction, da La piovra 8 a Incantesimo 2, entrando poi nel cast di Marameo del Bagaglino con Pamela Prati, Giulia Montanarini e Angela Melillo.

Nel 2005 la sua ultima apparizione in tv, nella seconda edizione della Fattoria condotta da Barbara D’Urso, infine un breve passaggio alla politica e la volontà di vivere lontano dai riflettori. Terminato il matrimonio con un noto avvocato romano, Ramona ha trovato la felicità con Narcis Godeanu. Ed è proprio insieme a lui che ha iniziato a sognare la maternità, arrivata dopo i 50 anni.

Ad annunciare la gravidanza (come svela il video qui sopra) era stata la stessa Ramona che aveva rilasciato una lunga intervista a Ok Salute. La showgirl aveva confessato di essere pronta a sottoporsi all’inseminazione artificiale. Dopo le analisi di rito però la Badescu aveva scoperto di essere rimasta incinta in modo naturale.

“Ho sempre desiderato avere un figlio, ma è importante farlo con la persona giusta – aveva detto -. Non avrei mai accettato l’idea di concepirlo con un uomo dal quale non fossi stata attratta e amata”.

La Badescu aveva poi raccontato la gioia di diventare mamma dopo i cinquant’anni. “Quando sono andata dal ginecologo per iniziare la procedura mi ha guardata con un grande sorriso e mi ha detto che ero già incinta naturalmente di due settimane – aveva confessato -. Anche se ho 51 anni, per l’età biologica ne ho circa 32, lo dicono le analisi. Sarà che ho sempre fatto una vita sana”.