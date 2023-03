Lutto per D’Antini, di Pio e Amedeo: “Ciao papà, hai smesso di soffrire”

“Ciao papà… Ciao Amore mio”. Inizia così il lungo messaggio che Pio D’Antini, del celebre duo Pio e Amedeo, ha condiviso sul suo profilo Instagram per il suo papà. Un lutto che ha colpito profondamente il comico pugliese e le persone a lui vicine, inclusi tanti amici vip che non hanno perso tempo per mostrargli tutto l’affetto e la vicinanza possibili. Pio era molto legato a papà Gildo e le sue parole sono quelle di un figlio riconoscente e innamorato dell’uomo che lo ha messo al mondo e cresciuto in questi 39 anni.

Pio D’Antini, il commovente addio a papà Gildo

Sapevamo che Pio e Amedeo sarebbero stati ospiti di Silvia Toffanin sabato 18 marzo, nel ricco parterre di ospiti di Verissimo. Quel che non avremmo immaginato è che questo giorno si sarebbe aperto in modo molto triste per il duo comico: Pio D’Antini, “dolce metà” di Amedeo Grieco, ha perso l’amato papà Gildo nelle scorse ore. L’uomo che lo ha messo al mondo 39 anni or sono e che l’ha cresciuto con principi e valori di cui farà per sempre tesoro.

Pio ha voluto ricordare papà Gildo con un lungo post su Instagram. Il messaggio di un figlio riconoscente, ma triste per la perdita del suo punto di riferimento: “Ciao Papà… Ciao Amore mio… Hai smesso di soffrire e forse era quello che desideravi realmente”, così esordisce il comico pugliese, lasciando intendere che il padre soffrisse da tempo a causa di una malattia, ma senza scendere nel dettaglio.

“In questo giorno così triste per tutti noi – prosegue il post – vorrei dirti solo grazie… Grazie perché mi hai messo al mondo… Grazie perché ogni volta mi davi il consiglio giusto con infinita saggezza… Grazie perché mi hai insegnato la lealtà… Sei stato un grande uomo, un uomo di altri tempi. Dicono che io sia quello che ti somiglia di più… Ne vado fiero Pa’! Da oggi noi tutti avremo un angelo che da lassù ci proteggerà… Fai buon viaggio Pa’… Io, da parte mia, ogni volta che guarderò il cielo troverò una stella, la più bella, la più raggiante e cercherò di fotografarla ‘al meglio’ come piaceva a te… Ed è lì che ti ritroverò. Ti amo vita mia… così mi hai detto mettendoti a nudo il giorno di Natale… Ti amo vita mia… Fai buon viaggio e indicami sempre la retta via“.

Il cordoglio dei vip per il lutto di Pio D’Antini

Una vera e propria dichiarazione d’amore, quella di un figlio con il vuoto più grande nel cuore. Un vuoto difficile da colmare, un dolore che tanti amici vip e non solo hanno cercato di alleviare mostrando a Pio tutta la loro vicinanza, anche solo con un piccolo cuore. Tra questi Andrea Delogu, Clementino, Paolo e Fabio Cannavaro, Nicola Savino.

Mara Venier ha mandato un grande abbraccio al comico, come il collega Uccio De Santis. Elisabetta Canalis, che sta divorziando dal marito Brian Perri, ha voluto ricordare quanto i papà siano importanti (“I papà sono una protezione speciale“, ha scritto), mentre il cantautore Biagio Antonacci ha commentato: “La vita porta e riporta… Sarà in te nel per sempre. Più di sempre”. Una splendida e travolgente ondata di affetto, nel momento più difficile.

Pio e Amedeo, la nuova edizione di “Felicissima Sera”

Nessun riferimento al lutto del comico durante l’ospitata a Verissimo, nella puntata del 18 marzo. Ma neanche alcun mistero in merito: Pio e Amedeo hanno registrato la breve intervista il giorno precedente alla messa in onda, per parlare della nuova edizione di Felicissima Sera che prende il via la prossima settimana.

L’appuntamento è per il 24 marzo in prima serata su Canale 5 con tante certezze e qualche novità, tra performance di danza e canto, imitazioni e battute “scorrette”, com’è nel loro stile. Primi ospiti dello show sono gli artisti Zucchero, Elisa e Gigi D’Alessio e le conduttrici tv Silvia Toffanin, Michelle Hunziker e Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus e inviata al Festival di Sanremo.