Perché è famosa Giulia Arena

Capelli biondi, occhi verdi, labbra carnose, sguardo dolce e intenso, eleganza innata: Giulia Arena, classe 1994, pisana di origine ma siciliana di adozione, si è fatta conoscere dal grande pubblico vincendo la 74ª edizione del concorso Miss Italia.

Fu la prima Miss a essere eletta nella cornice di Jesolo (anziché nella storica Salsomaggiore), dopo il passaggio da Rai Uno a La7. Al tempo della vittoria, ancora diciannovenne, la Arena era studentessa di Giurisprudenza internazionale all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Nonostante sia nata in Toscana, i genitori della miss sono siciliani ed è proprio a Messina che ha vissuto per tutta la sua infanzia e adolescenza, prima di trasferirsi a Milano per frequentare l’Università.

Dopo Miss Italia la carriera di Giulia procede spedita: nel 2014 fa il suo debutto come conduttrice televisiva presentando su La7 due edizioni del programma Mode e modi e una di Mode e modi – Food insieme all’attore e cuoco Andy Luotto. Nella primavera dell’anno successivo le viene affidata la conduzione del programma culinario Gustibus, sempre su La7.

Dall’8 al 10 settembre 2016 per lei un ritorno alle origini: prende parte a Miss Italia come conduttrice delle anteprime sulle semifinali in seconda serata dal titolo Miss Italia – A un passo dalla finale, e come inviata nel backstage durante la serata finale del concorso presentata da Francesco Facchinetti.

Nella primavera del 2017 cambia rete, passando a Rai 4, dove conduce assieme a Leonardo Decarli e Diletta Parlangeli il programma Kudos – Tutto passa dal web, in onda in seconda serata.

Viene confermata anche alla conduzione della seconda edizione del programma, in onda dal settembre 2017, affiancata però da Valerio Scanu, che ha sostituito Decarli.

Dal 2018, pur rimanendo sempre nel mondo dello spettacolo, Giulia Arena mette da parte la conduzione per dedicarsi alla recitazione: diventa infatti uno dei volti più amati della soap opera di Rai Uno Il paradiso delle signore, in cui interpreta la cinica nobildonna Ludovica Brancia Di Montalto.

La sua carriera da attrice continua: la vedremo nella fiction Bella da morire nei panni di Gioia Scuderi, la ragazza più bella del paese che coltiva il sogno di diventare famosa, protagonista insieme a Cristiana Capotondi (che interpreta Eva Contini, ispettrice di polizia dal passato doloroso).

Giulia Arena dal 2015 è legata sentimentalmente ad Anton Giuseppe Morra, suo collega di Università, oggi avvocato. La coppia, che convive da qualche tempo a Roma, si mostra sporadicamente sui social, in cui appare innamorata e affiatata.