Caterina Balivo, Cristiana Capotondi si confessa a Vieni da Me su Andrea Pezzi

Caterina Balivo comincia la settimana più stressante dell’anno, come la definisce su Instagram, invitando a Vieni da Me Cristiana Capotondi.

La presentatrice l’accoglie in tuta beige con cinturone in vita e décolletée rosa cipria, un look in perfetto stile Melania Trump. Mentre la bella Cristiana sfoggia una mise semplice, t-shirt nera e pantaloni a fantasia floreale.

L’attrice, protagonista della serie tv Ognuno è perfetto in onda su Rai 1, si sottopone alla intervista della Cassettiera e tra le domande spunta quella inevitabile sul fidanzato Andrea Pezzi, che appena un mese fa è stato accolto dalla Balivo nel suo salotto.

La Capotondi invitata a parlare del compagno non nasconde un certo imbarazzo e rivela un dettaglio importante sul matrimonio che prima o poi ci sarà. Il loro legame è davvero profondo: “Stiamo insieme da 14 anni, ci hanno un po’ separati alla nascita: da piccoli ci somigliavamo molto”. E sulle nozze precisa: “Mi imbarazza sempre parlare di lui, è carne della mia carne. Ha detto che toccherà a me chiedergli di sposarmi? Nel cazzeggio generale, sì, un giorno gli chiederò di sposarmi”. Insomma, Cristiana conferma le dichiarazioni che Pezzi aveva fatto alla Balivo qualche tempo fa.

Ma le confessioni di Cristiana non finiscono qua. Infatti alla bella Balivo racconta di come abbia deciso di recitare e di quanto determinante sia stata la visione di Nuovo Cinema Paradiso. La Capotondi aveva un sogno e ha fatto di tutto per realizzarlo: “Le ragazze sono piene di energie, a volte si disperdono: io avevo un sogno, forse mi sono dispersa meno degli altri. Credo che sia stato un grande regalo capire che volevo fare un mestiere. Fondamentalmente, volevo diventare grande“.

L’altra grande passione di Cristiana è il calcio, tanto che dal 2018 è la vicepresidente di Lega Pro: “Il calcio per me è il massimo della metafora della vita: è un caos generale ma ha dei lampi pazzeschi. La Lega Pro è una serie con tantissime contraddizioni, ma tanta bellezza: ci sono imprenditori che vogliono restituire al territorio con le scuole calcio”.