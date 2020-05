Bonolis, Taylor Mega si confessa su Sonia Bruganelli: “Mi ha sostenuta”

editato in: da

Taylor Mega si racconta senza filtri e svela un retroscena su Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis. Influencer, modella e volto televisivo, è diventata una star di Instagram, ma è anche una ragazza con tante fragilità, paure e con un passato difficile. In un’intervista a Libero Quotidiano, Taylor ha confessato di aver creato uno splendido legame con Lady Bonolis che le è rimasta accanto anche nei momenti più difficili.

“Io sono una persona pignola e devo essere perfetta in ogni situazione, sono una perfezionista – ha spiegato Taylor Mega -. La bellezza è certamente uno strumento che inizialmente ti aiuta molto ma poi per andare avanti serve carattere, disciplina e temperamento. La bellezza? Mi ha aiutato, ma il resto è solo testa. Nessuno mi ha mai aiutata – ha aggiunto -. Poche persone sono disinteressate. Ti aiutano ma magari chiedano qualche cosa in cambio. Solo Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis, è stata davvero stupenda e mi ha sempre sostenuto senza alcun interesse e solo per amicizia”.

Dietro la facciata di ragazza perfetta Taylor – vero nome Elisa Todesco – nasconde grandi fragilità che aveva già raccontato in passato sull’Isola dei Famosi. Nel corso dell’intervista rilasciata a Giovanni Terzi, compagno di Simona Ventura, la modella ha confessato alcuni dolori del suo passato. “Uomini violenti ci sono, parliamo di violenza fisica e psicologica e credo che ogni donna, purtroppo, l’abbia vissuta – ha spiegato -. A me è capitato avere uomini manipolatori ma la storia di violenza brutta l’ho vissuta da ragazzina quando a quindici anni ero fidanzata con un ragazzo di diciotto. È stato terribile. In quel periodo mi sono persa completamente. Io avevo iniziato a farmi di eroina e di droga, lui era violento, ma alla fine sono riuscita a rompere quel sistema perverso”.

Oggi Taylor Mega, che alle spalle ha un breve flirt con Flavio Briatore, è legata a Tony Effe, artista della Dark Polo Gang, con cui convive. I due si erano allontanati qualche tempo fa, ma di recente si sono ritrovati e la love story procede a gonfie vele.